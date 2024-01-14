Черчилль мог есть этот пирог каждый день: в мясной начинке есть секрет

В различных исторических очерках упоминается особая любовь Уинстона Черчилля к пирогам. В старинной британской поваренной книге есть способ приготовления той самой выпечки с мясной начинкой. Оригинальное блюдо всем придется по душе.

Вот что вам понадобится:

слоеное дрожжевое тесто — 400 г,

говядина — 550 г,

телячьи почки — 150 г,

сало — 60 г,

крепкий мясной бульон — 300 мл,

желток — 1 шт.,

соль и перец по вкусу.

Говядину нарежьте на длинные ленточки. Почищенные и вымытые почки измельчите в кубики. Проделайте то же самое с салом.

Мясо посолите и обваляйте каждый кусочек в муке. В середину заверните горсть нарезанных почек и заверните в рулет. Готовые роллы нужно плотно укладывать в круглую форму. Между кусками говядины разместите равномерно жир.

Тесто раскатайте в тонкую лепешку. Отрежьте широкую полоску и прикрепите ее к внутренним бокам посуды для запекания так, чтобы начинка лишь слегка ее касалась. Залейте немного бульона и накройте пирог пластом теста, сделав посередине мелкий надрез. Обмажьте верхушку взбитым желтком.

Готовьте при температуре 180 градусов около полутора часов. Под конец можно накрыть изделие фольгой, чтобы сильно не подрумянилось. Подавать пирог на стол нужно прямо в форме, раскладывая начинку по тарелкам ложкой, говорится на Дзен-канале «Правильно, готовим!»

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