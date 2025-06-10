Четкое понятие «детская удерживающая система»: что может измениться для водителей в правилах перевозки маленьких пассажиров

Если новые штрафы и понятия будут приняты, то не каждое детское кресло подойдет для передвижения малышей в машине.

В России в 2025 году планируется важное обновление правил перевозки детей в автомобилях, которое коснется и штрафов, и самого понятия «детская удерживающая система». Это нововведение должно сделать поездки с детьми безопаснее и понятнее и для родителей, и для водителей.

Почему нужны детские удерживающие системы?

Ремни безопасности в машине рассчитаны на взрослого человека, и просто пристегнуть малыша ремнем — недостаточно. При аварии даже самого маленького ребенка невозможно удержать на руках. Поэтому для детей до 7 лет обязательно использовать специальные автокресла или автолюльки, которые подбираются по росту и весу ребенка и надежно фиксируются в машине.

Для детей от 7 до 11 лет правила чуть мягче: на заднем сиденье можно ездить без кресла, но обязательно пристегиваться штатным ремнем безопасности. Если ребенок этого возраста сидит на переднем сиденье, то автокресло или другое удерживающее устройство нужны обязательно.

Что хотят поменять?

В Госдуме рассматривают законопроект, который увеличит штрафы за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Сейчас штраф для водителей — 3 тысячи рублей, его хотят повысить до 5 тысяч. Для должностных лиц — с 25 до 50 000 рублей, для юридических лиц — с 100 до 200 000 рублей.

Но самое главное — это уточнение самого понятия «детская удерживающая система». Сейчас в России под этим термином понимают автокресла и бустеры, которые должны соответствовать весу и росту ребенка и быть сертифицированы. Однако на рынке появились разные адаптеры, накладки и фиксаторы, которые часто продаются как «детские устройства», но на самом деле не обеспечивают должной безопасности и могут даже быть опасны при аварии.

Минтранс предлагает исключить из понятия «детская удерживающая система» все эти адаптеры и накладки, чтобы не было лазеек для обхода закона. То есть в будущем под «удерживающим устройством» будут пониматься только сертифицированные автокресла и бустеры, которые реально защищают ребенка, сообщает ТАСС.

Как правильно перевозить детей сейчас?

До 7 лет — только в автокреслах или автолюльках, которые подходят по весу и росту. Кресло должно быть закреплено штатным ремнем или системой ISOFIX.

От 7 до 11 лет — на заднем сиденье можно без кресла, но обязательно пристегиваться ремнем безопасности. На переднем сиденье — только в автокресле или бустере.

Старше 12 лет — дети могут ездить как взрослые, используя штатные ремни.

Законопроект рассмотрят в Госдуме уже в июне в первом чтении.