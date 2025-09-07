Четырехглазым дорога заказана: почему в Царскосельском лицее запрещали носить очки

А ведь у многих, кто активно грыз гранит науки, зрение садилось быстро.

Царскосельский лицей был элитным заведением, но свободы в привычном смысле там не было. Устав прописывал десятки строгих правил — от запрета держать при себе деньги до ограничения чтения «посторонних» книг.

Среди этих правил был и один странный пункт: воспитанникам запрещалось носить очки.

Очки считались дерзостью

В XIX веке очки воспринимались совсем не так, как сегодня. Тогда демонстративно прикладывать стекло к лицу значило показать дерзость, а иногда даже намекнуть на пренебрежение к собеседнику.

Лорнет, маленький оптический прибор, позволял быстро взглянуть и тут же убрать его — так было принято в высшем обществе. Но если человек носил очки постоянно, считалось, что он как бы смотрит на других слишком пристально, а это уже оскорбляло нормы этикета.

Воспитанникам запрещали «выделяться»

Лицей воспитывал будущих чиновников, а не эксцентриков. Внешний вид должен был соответствовать идеалу сдержанности.

Очки же ассоциировались с щёгольством или, наоборот, с физической слабостью, что тоже считалось нежелательным. Будущим государственным служащим полагалось производить впечатление людей с «ясным и острым взглядом» — без всяких стекол между глазами и миром.

Щуриться было приличнее

В итоге учащимся приходилось обходиться без помощи оптики и смотреть на мир буквально в полуслепом режиме. Антон Дельвиг, близкий друг Пушкина, вспоминал, что жил в постоянных заблуждениях насчёт женской красоты, потому что без очков «все женщины казались прекрасными».

Запрет был не столько про зрение, сколько про статус и образ. Царскосельский лицей хотел выпускать людей, чья внешность и поведение соответствовали кодексу дворянской респектабельности. Очки в эту картину не вписывались.