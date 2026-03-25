«Чистая Ладога»: Дрозденко объединяет регионы ради спасения жемчужины Европы

На форуме «Экология большого города» губернатор Александр Дрозденко представил проект «Чистая Ладога».
Инициативу ранее поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов и на форуме к ней присоединились регионы из Карелии и Новгорода, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
С Петербургом, как с единой агломерацией, Ленинградская область давно ведет тесное взаимодействие. Совместное заседание экосоветов было посвящено сохранению экологической устойчивости главного источника пресной воды в Европе.
Губернатор Дрозденко на форуме поставил цель — превратить проект «Чистая Ладога» в целевую программу. Она охватит не только мониторинг, но и рациональное использование Ладожского озера, а также минимизацию вреда экологии через очистку стоков и внедрение зеленых технологий.