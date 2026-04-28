Что посмотреть в Кронштадте за 1 день - назван список достопримечательностей: скучно не будет

Кронштадт расположен всего в 50 км от Санкт-Петербурга, поэтому при посещении Северной столицы необходимо обязательно заглянуть в город, который с 1720-х годов является главной военно-морской базой Балтийского флота. До 1996 года поселение здесь являлось закрытым, но сегодня проблем с посещением точно не будет.

Как добраться

Из Санкт-Петербурга попасть в Кронштадт получится на автобусах №101, 101Э, 207. Можно заказать такси, но стоит учесть высокую стоимость. Некоторые туристы и местные жители приезжают в город на своем автомобиле. Для этого нужно выбрать кольцевую автодорогу А-118 с северной или южной стороны.

Достопримечательности

Интересные локации здесь связаны с историей, морем, поэтому скучно точно не будет.

Якорная площадь

Эта площадь считается главной в городе. Здесь проходят городские мероприятия, но в прошлом тут складировали якоря. Именно отсюда и пошло название.

"На площади сосредоточены знаковые достопримечательности города: Никольский морской собор, памятники адмиралам Ушакову и Макарову, Вечный огонь", - сообщает Мария Кузнецова на сайте "Т-Ж".

Никольский морской собор

Это сооружение является главным храмом ВМФ России. Со стороны собор напоминает церковь Святой Софии в Стамбуле, но можно увидеть и отличия в виде морских элементов.

Музей истории Кронштадта

Здесь получится узнать все об истории города, увидеть различные экспонаты - их приносили местные жители.

Летний сад

"Это первый парк Кронштадта. Когда-то здесь стоял домик Петра I, но он был разрушен во время революции. На месте нынешней главной аллеи парка проходила первая улица города — Петровская", - рассказывает источник.

Также стоит посмотреть Петровскую пристань, Деревянный маяк, Обводный канал, Футшток и мареограф, Памятник блокадной колюшке, Дерево желаний.

