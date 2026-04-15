Что располагается в штабе на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге?

В здании Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге располагается командование Западного военного округа России и часть экспозиции Эрмитажа.

Здание Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге — это не просто архитектурный шедевр, но и место, где переплетаются история, политика и искусство. Оно стало ключевым элементом ансамбля площади, завершив её формирование как административного центра столицы.

История создания

Идея построить здание напротив Зимнего дворца принадлежала Александру I. Император хотел объединить военные и гражданские ведомства в одном комплексе, чтобы обеспечить централизованное управление. Для реализации плана пришлось выкупить частные дома, которые ранее занимали территорию Дворцовой площади.

Строительство продолжалось с 1819 по 1829 год по проекту архитектора Карла Росси. Здание состоит из двух корпусов, соединённых триумфальной аркой. Западное крыло изначально предназначалось для Главного штаба, а восточное — для Министерства иностранных дел и Министерства финансов.

Длина фасада Главного штаба достигала 580 метров — на момент постройки это было самое протяжённое здание в Европе. Архитектор мастерски вписал его в ансамбль Дворцовой площади, гармонично сочетая с Зимним дворцом, несмотря на различие стилей: пышное барокко дворца и строгую классику штаба.

Арка Главного штаба

Центральный элемент здания — триумфальная арка, которая стала символом победы России в Отечественной войне 1812 года. Она состоит из трёх связанных арок: первая обрамляет вход на Дворцовую площадь, вторая расположена параллельно ей, а третья, под углом к первым двум, позволяет изменить направление Большой Морской улицы.

Вершину арки венчает скульптурная композиция «Колесница Славы»: запряжённая шестеркой лошадей колесница, которую ведёт богиня Ника. Скульптуры и декоративную пластику фасадов создали С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский.

Историческая судьба

После Октябрьской революции в здании размещался Наркомат иностранных дел, позже — управление милиции, а затем — штаб Ленинградского военного округа. В 1918 году арку переименовали в «Арку Красной армии», но историческое название вернули в 1944 году.

В 1993 году восточное крыло передали Государственному Эрмитажу. Масштабная реконструкция, начатая в 2008 году, завершилась в 2014-м — к 250-летнему юбилею музея. В ходе работ были отреставрированы сохранившиеся интерьеры, включая апартаменты министра иностранных дел К. В. Нессельроде, а внутренние дворы превратили в атриумы с стеклянными куполами.

Современное использование

Сегодня в западном крыле располагается командование Западного военного округа России. В восточном крыле, принадлежащем Эрмитажу, размещены экспозиции искусства XIX–XXI веков, включая работы импрессионистов, постимпрессионистов и современных авторов. Здесь также проводятся временные выставки, лекции и концерты.

Среди экспонатов — коллекция дипломатических даров русским императорам, экспозиция, посвящённая Министерству иностранных дел Российской империи, а также залы, посвящённые искусству модерна, группе Наби и другим направлениям.