Городовой / Город / Что ты такое? Лосиха с шестью ногами замечена в Ленобласти, но мутацией тут и не пахнет
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Что ты такое? Лосиха с шестью ногами замечена в Ленобласти, но мутацией тут и не пахнет

27 сентября 2024 08:20
Что ты такое? Лосиха с шестью ногами замечена в Ленобласти, но мутацией тут и не пахнет
Что ты такое? Лосиха с шестью ногами замечена в Ленобласти, но мутацией тут и не пахнет
legion-media.ru

Петербургский биолог объяснил странное явление.

Под Петербургом во Всеволожском районе обнаружена лосиха с шестью конечностями. Животное попало на камеры, установленные биологом Павлом Глазковым.

Поначалу он хотел было выяснить, откуда у лосихи взялась столь редкая мутация, но внимательно присмотревшись к кадрам на видео, все понял. Во всем был виновен ракурс и спрятавшийся за мощным телом мамы детеныш.

«Вглядываясь в лосиху с лосенком, я сначала подумал, что у мамы шесть ног. Живой экспонат кунсткамеры. Но стоило ей пошевелиться – и стало понятно, что дополнительные ноги – это конечности ее второго детеныша. Счастливая: ведь по два лосенка бывает только у трети самок. Чаще – по одному, и лишь одна из тысячи лосих может родить тройню», — пишет Глазков в Telegram-канале «Каждой твари по паре».

В последнее время гуляющих лосей часто обнаруживают и в центре города. Мало того, дикие животные становятся невольными виновниками аварий, в которых страдают и они сами, и водители, не успевшие затормозить при виде выбежавшего на дорогу зверя.

Новости по теме
В Ленобласти произошло смертельное ДТП: местные жители давно не видели такого (фото) В Ленобласти произошло смертельное ДТП: местные жители давно не видели такого (фото) 27 сентября 2024 08:20
Такие попутчики раздражают всех пассажиров: шесть глупых привычек Такие попутчики раздражают всех пассажиров: шесть глупых привычек 27 сентября 2024 08:20
«В ногах правды нет»: вот откуда «растут ноги» у этой фразы «В ногах правды нет»: вот откуда «растут ноги» у этой фразы 27 сентября 2024 08:20
Для утюга, кранов и батареек: у фольги есть минимум шесть необычных применений в быту Для утюга, кранов и батареек: у фольги есть минимум шесть необычных применений в быту 27 сентября 2024 08:20
Если видите такие цифры, не медлите: кардиолог Кондрахин озвучил показания опасного для жизни давления Если видите такие цифры, не медлите: кардиолог Кондрахин озвучил показания опасного для жизни давления 27 сентября 2024 08:20
Автор:
Ольга Хромова
Город Санкт-ПетербургЖивотныеИнтересные факты
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще