Что ты такое? Лосиха с шестью ногами замечена в Ленобласти, но мутацией тут и не пахнет

Под Петербургом во Всеволожском районе обнаружена лосиха с шестью конечностями. Животное попало на камеры, установленные биологом Павлом Глазковым.

Поначалу он хотел было выяснить, откуда у лосихи взялась столь редкая мутация, но внимательно присмотревшись к кадрам на видео, все понял. Во всем был виновен ракурс и спрятавшийся за мощным телом мамы детеныш.

«Вглядываясь в лосиху с лосенком, я сначала подумал, что у мамы шесть ног. Живой экспонат кунсткамеры. Но стоило ей пошевелиться – и стало понятно, что дополнительные ноги – это конечности ее второго детеныша. Счастливая: ведь по два лосенка бывает только у трети самок. Чаще – по одному, и лишь одна из тысячи лосих может родить тройню», — пишет Глазков в Telegram-канале «Каждой твари по паре».

В последнее время гуляющих лосей часто обнаруживают и в центре города. Мало того, дикие животные становятся невольными виновниками аварий, в которых страдают и они сами, и водители, не успевшие затормозить при виде выбежавшего на дорогу зверя.