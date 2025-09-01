Городовой / Общество / Что в снег, что в зной, что в дождик проливной: эта станция московского метро течет 365 дней в году
Что в снег, что в зной, что в дождик проливной: эта станция московского метро течет 365 дней в году

Опубликовано: 1 сентября 2025 10:44
метро арт
Что в снег, что в зной, что в дождик проливной: эта станция московского метро течет 365 дней в году
Фото: Городовой.ру

И ничего с этим не могут поделать годами.

Станция московского метро «Алтуфьево» на Серпуховско-Тимирязевской линии с момента строительства сопровождается проблемами, и главная из них — хронические протечки.

Открывали её в июле 1994-го с опозданием: тоннели между «Бибирево» и «Алтуфьево» пришлось переделывать из-за некачественной насыпки грунта.

Сама станция построена по односводчатому проекту, без колонн и декоративных панно, с вогнутыми путевыми стенами и круглыми кессонами со светильниками.

Протечки появились из-за повреждения гидроизоляции при засыпке котлована. Следы влаги на стенах видны до сих пор.

Метрополитен в 2024 году официально заявил, что это не угрожает безопасности, а носит лишь «эстетический» характер. Капремонт, который мог бы решить проблему, не назначен. В декабре 2024 года на стенах установили металлические пластины, в 2025-м обновили гранитную плитку на платформах, но вода продолжает сочиться.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
