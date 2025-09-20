Городовой / Общество / Чтобы долежала до Хэллоуина: выбираем правильную тыкву (сгодится и для резьбы, и для каши)
Чтобы долежала до Хэллоуина: выбираем правильную тыкву (сгодится и для резьбы, и для каши)

Опубликовано: 20 сентября 2025 12:33
тыква
Чтобы долежала до Хэллоуина: выбираем правильную тыкву (сгодится и для резьбы, и для каши)
Фото: Городовой.ру

Кладезь витаминов как раз начинают завозить в магазины.

Королева осени — именно так называют тыкву. Этот яркий плод не только радует глаз, но и насыщает организм витаминами, минералами и клетчаткой. И, как напоминают эксперты Роскачества, чем насыщеннее цвет мякоти, тем выше содержание каротина и тем полезнее продукт.

Как выбрать тыкву

Главные признаки качественной тыквы: плотная, зрелая корка без трещин и повреждений, подсохший хвостик и отсутствие мягких участков. Покупать половинки специалисты не советуют — сложно гарантировать чистоту и безопасность продукта после разделки.

Виды и их особенности

Крупноплодная. Плоды достигают до 100 кг, отличаются сладостью и высоким содержанием каротина. Подходят для запекания и рагу, целиком хранятся месяцами. Разрезанную лучше заморозить.

Твердокорая. Небольшие круглые плоды с толстой кожурой и жёсткой мякотью. Отличаются вкусными семечками, из мякоти готовят супы.

Мускатная. Самая сладкая и ароматная. До 11,5 % сахаров, дынный вкус и плотная консистенция. Популярны сорта «баттернат» грушевидной формы, чаще всего встречающиеся в магазинах.

Важно: горечь в некоторых плодах появляется из-за накопления кукурбитацина — при жаре и нехватке полива.

Чем полезна тыква

В 100 г — всего 25–37 ккал, но при этом богатый набор витаминов (A, B, C, E, PP, T), минералов (калий, кальций, железо, цинк) и клетчатки.

По данным врачей-нутрициологов и экспертов Роскачества, польза тыквы выражается в следующем:

  • укрепляет иммунитет и сосуды;

  • выводит лишнюю жидкость, действует как мягкое мочегонное и слабительное;

  • улучшает работу печени, ЖКТ и желчного пузыря;

  • снижает уровень холестерина;

  • замедляет процессы старения (витамин Е);

  • полезна при похудении, так как ускоряет метаболизм и насыщает клетчаткой;

  • каротин поддерживает здоровье глаз;

  • сок из сырой мякоти укрепляет нервную систему.

Хранить целые плоды можно до года при температуре +6…+8 °C, разрезанные — в холодильнике не больше недели.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
