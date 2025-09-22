Городовой / Общество / Новый способ получать пенсии и пособия: что изменится с соцвыплатами уже этой осенью
Новый способ получать пенсии и пособия: что изменится с соцвыплатами уже этой осенью

Опубликовано: 22 сентября 2025 17:00
Пособие
Новый способ получать пенсии и пособия: что изменится с соцвыплатами уже этой осенью
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

С помощью цифрового рубля все операции с соцвыплатами станут прозрачнее.

Скоро в России начнется новый этап в сфере получения социальных выплат — с 1 октября 2025 года часть этих денег перечислят в цифровом рубле.

Это новый формат денег, который постепенно появится в нашей жизни, но не заменит привычные способы получения — наличные или на банковские карты, пишет Газета.ру.

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль — это государственная электронная валюта, безопасная и надежная, которая хранится и переводится через специальные цифровые кошельки и банковские приложения.

Как начнут выплачивать в цифровом рубле?

Первый этап запуска цифрового рубля стартует 1 октября 2025 года. В этот момент социальные выплаты будут тестироваться на небольшой группе получателей.

Это позволит проверить систему и избежать сбоев.

Что изменится в 2026 году?

С 1 января 2026 года цифровой рубль станет доступен для всех федеральных выплат, но при этом остальные способы получения сохранятся, сообщает Банки.ру.

Каждый человек сам решит, как ему удобнее — получать деньги на карту, наличными или в цифровом формате.

Что ждет дальше?

С 2027 года планируется расширить применение цифрового рубля на региональные бюджеты и внебюджетные фонды, чтобы упростить и ускорить движение денег по всей стране, пишет РИА Новости.

Важно знать

  • Использование цифрового рубля будет добровольным. Никто не откроет цифровой кошелек без вашего согласия.

  • Управлять цифровыми рублями можно будет удобно через мобильные банковские приложения.

  • При необходимости цифровой рубль можно быстро конвертировать в обычные деньги — снять наличными в банкомате или перевести на любую карту.

  • Государство будет информировать граждан, чьи выплаты входят в пилотный проект, заранее, чтобы люди могли спокойно выбрать способ получения денег.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
