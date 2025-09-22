Новый способ получать пенсии и пособия: что изменится с соцвыплатами уже этой осенью

Скоро в России начнется новый этап в сфере получения социальных выплат — с 1 октября 2025 года часть этих денег перечислят в цифровом рубле.
Это новый формат денег, который постепенно появится в нашей жизни, но не заменит привычные способы получения — наличные или на банковские карты, пишет Газета.ру.
Что такое цифровой рубль?
Цифровой рубль — это государственная электронная валюта, безопасная и надежная, которая хранится и переводится через специальные цифровые кошельки и банковские приложения.
Как начнут выплачивать в цифровом рубле?
Первый этап запуска цифрового рубля стартует 1 октября 2025 года. В этот момент социальные выплаты будут тестироваться на небольшой группе получателей.
Это позволит проверить систему и избежать сбоев.
Что изменится в 2026 году?
С 1 января 2026 года цифровой рубль станет доступен для всех федеральных выплат, но при этом остальные способы получения сохранятся, сообщает Банки.ру.
Каждый человек сам решит, как ему удобнее — получать деньги на карту, наличными или в цифровом формате.
Что ждет дальше?
С 2027 года планируется расширить применение цифрового рубля на региональные бюджеты и внебюджетные фонды, чтобы упростить и ускорить движение денег по всей стране, пишет РИА Новости.
Важно знать
-
Использование цифрового рубля будет добровольным. Никто не откроет цифровой кошелек без вашего согласия.
-
Управлять цифровыми рублями можно будет удобно через мобильные банковские приложения.
-
При необходимости цифровой рубль можно быстро конвертировать в обычные деньги — снять наличными в банкомате или перевести на любую карту.
-
Государство будет информировать граждан, чьи выплаты входят в пилотный проект, заранее, чтобы люди могли спокойно выбрать способ получения денег.