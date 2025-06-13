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Рыба вышла их берегов: наводнения принесли неожиданный «сюрприз» жителям Ленобласти

Опубликовано: 13 июня 2025 21:01
Рыбалка на участке, наводнение в Ленобласти
Рыба вышла их берегов: наводнения принесли неожиданный «сюрприз» жителям Ленобласти
Городовой ру

Как проливные дожди изменили жизнь в пригородах Петербурга.

На участке в СНТ «Эксперимент» в Гатчинском районе после подтопления появился небольшой «пруд» — им стала заполненная водой яма.

Но удивительным стало то, что в этой импровизированном «водоеме» обнаружилась рыба, ставшая для местных жителей совершенно неожиданным и, безусловно, забавным сюрпризом.

«Эвакуация» рыбы: куда отправились гости?

В водоеме хозяева обнаружили рыб и срочно решили их оттуда «эвакуировать» с помощью сетей. Отправились гости в другой водоем или на сковородку — история умалчивает.

Видеоролик с ловлей рыбы опубликовала Лента новостей Санкт-Петербурга.

Последствия мощного наводнения: необычная ситуация в СНТ

В начале июня 2025 года Петербург и Ленинградская область столкнулись с серьёзными последствиями проливных дождей. Циклон «Вейт» принес осадки, которые составили 86% от месячной нормы, вызвав масштабные подтопления в садоводческих товариществах и деревнях вокруг города.

Вода буквально затопила приусадебные участки, дороги и низменные территории — последствия ощущают тысячи дачников и жителей пригородов.

Садоводство «Эксперимент» заливало 10-11 июня. Таких мощных подтоплений там не наблюдали по меньшей мере 40 лет.

Реакция жителей: юмор и удивление

История с рыбой в яме вызвала у жителей СНТ «Эксперимент» смешанные чувства — от удивления и смеха до лёгкой растерянности. Многие делились фотографиями и видео, комментируя необычную ситуацию в социальных сетях.

Необычный случай, который запомнится надолго

Необычный случай с рыбой в яме в СНТ «Эксперимент» — это еще одна яркая иллюстрация того, как природа может удивлять. Эта забавная история, безусловно, запомнится жителям Гатчинского района надолго и станет поводом для новых шуток и воспоминаний.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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