Дата и приметы: когда и как нужно убирать елку в Петербурге, чтобы привлечь в дом денежный достаток

В Петербурге елка — не просто праздничное украшение, но и символ правления Великого Петра. Однако со временем даже самая красивая зеленая красавица утрачивает свой блеск, а традиции подсказывают, когда и как правильно прощаться с новогодним деревом.

Когда в Петербурге убирать елку?

По русским народным приметам, елку нужно убрать до Крещения, то есть до 19 января. Однако петербуржцы, любящие праздники, часто оставляют дерево до Восточного Нового года — в этом году это 12 февраля. Те, кто хочет сохранить праздничное настроение дольше, могут разобрать елку и вынести ее на балкон, чтобы не загромождать квартиру.

Есть и другие приметы. Например, если у елки начали коричневеть кончики веток, это знак, что дерево накопило отрицательную энергию, и его пора убирать. А если с елки неожиданно начали падать игрушки, говорят, что это дело рук барабашки. Лучше не испытывать судьбу и убрать дерево.

Как правильно «раздевать» елку?

Чтобы привлечь финансовую удачу, игрушки с елки нужно снимать в определенной последовательности. Сначала убирают шары, мишуру и гирлянды, а звезду — в последнюю очередь. Она считается символом света и благополучия.

Когда украшения сняты, упакуйте елку в мешок или обмотайте ее тканью. Выносить дерево лучше при дневном свете и с легким ритуалом: делать это медленно, с видимым усилием, оглядываясь по сторонам. А при выбросе дерева стоит сказать короткое «фух», чтобы символически освободить пространство от всего ненужного.

Петербуржцы знают, как важны мелочи в традициях. Поэтому даже прощание с елкой может стать небольшим, но значимым ритуалом, наполняющим дом теплом и удачей, пишет источник.