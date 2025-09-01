Даже Годунов с подвохом: эти современные русские фамилии скрывают неприличные смыслы

Многие современные русские фамилии кажутся нам нейтральными и благозвучными, но если заглянуть в их историю, можно обнаружить весьма неожиданные значения. Когда-то предки получали прозвища без тени смущения и делали это с прямотой, которая сегодня заставила бы покраснеть любого паспортного столба.

Прозвища вместо фамилий

До середины XIX века у большинства крестьян не было официальных фамилий. Людей называли по имени, отчеству и… прозвищу. В документах того времени встречаются записи вроде «сотник, прозвище Блоха» или «Неупокой Карга».

Когда пришла пора закреплять фамилии официально, их просто брали от этих кличек. Многие из них звучали откровенно обидно, но со временем смысл забывался.

Мужские тайны

Одно из самых забавных примеров — фамилия Бесшуликов. Когда-то шулы или шулята называли мужские тестикулы, поэтому фамилию можно перевести как «без яичек». Лингвисты подчёркивают, что тогда это воспринималось скорее как насмешка, чем как оскорбление.

Есть и спорная версия происхождения фамилии Дашков. По одной из гипотез, корень «дашек» связан с тюркским словом dasaq, обозначавшим мошонку.

Хотя исследователи спорят, сама возможность подобной этимологии уже говорит о том, что в фамилиях могло сохраняться куда больше интимных деталей, чем принято думать.

Всё о «задней» части

С фамилиями на корень гуз связана отдельная история. Гузнов, Огузов, Гузкин, Гузеев — когда-то эти прозвища могли намекать на… ягодицы. В словаре Даля гузом называли «низ чего-либо» или просто «зад».

Однако есть и другая версия: фамилии могли происходить от глагола «гузать», то есть «медлить, тянуть время».

Не меньше споров вызывает происхождение фамилии Годунов. Исследователь Мурад Аджи утверждал, что она буквально означала «нижнюю часть прямой кишки» в тюркских языках.

Другие филологи связывают фамилию с древним именем «Гата» и отказываются принимать столь пикантную трактовку, но само наличие дискуссии говорит о многом.

Сюда же можно отнести и фамилию Кутепов. Николай Баскаков выводил её из татарского выражения küt bаr, что переводится как «у него есть зад», но в переносном смысле — «смелый, храбрый».

Смешно, неловко, исторично

Сегодня обладатели этих фамилий даже не подозревают, какие ассоциации они могли бы вызвать у наших предков. Большинство старых значений ушло из языка, а фамилии стали привычными и безобидными.

Но если раскопать их корни, оказывается, что когда-то люди относились к именам куда проще — с юмором, иронией и без малейшего смущения.