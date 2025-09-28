Даже «пластиковый» помидор можно сделать вкусным: Константин Ивлев поделился секретом поваров

Салаты и закуски легко испортить одним ингредиентом — безвкусным помидором. Константин Ивлев в шоу «Дерзкая готовка» столкнулся именно с таким «пластиком», когда Ляйсан Утяшева уже нарезала его для блюда.

Шеф-повар не стал скрывать раздражение:

«Вот этот томат называется “бестолковым”. То есть, он невкусный, он без вкуса. Он стоит 180-220 рублей за килограмм. А мы-то домой покупаем по 400… Бакинский, классный. Который солью приправил, съел — и ты понимаешь, что это помидор! А этот — пластик».