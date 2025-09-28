Городовой / Общество / Даже «пластиковый» помидор можно сделать вкусным: Константин Ивлев поделился секретом поваров
Даже «пластиковый» помидор можно сделать вкусным: Константин Ивлев поделился секретом поваров

Опубликовано: 28 сентября 2025 19:00
Ивлев
Даже «пластиковый» помидор можно сделать вкусным: Константин Ивлев поделился секретом поваров
Кадр из программы «Битва шефов», «Дерзкая готовка»

Особенно полезно осень и зимой, когда продукты с огородов заменяют тепличные и импортные овощи.

Салаты и закуски легко испортить одним ингредиентом — безвкусным помидором. Константин Ивлев в шоу «Дерзкая готовка» столкнулся именно с таким «пластиком», когда Ляйсан Утяшева уже нарезала его для блюда.

Шеф-повар не стал скрывать раздражение:

«Вот этот томат называется “бестолковым”. То есть, он невкусный, он без вкуса. Он стоит 180-220 рублей за килограмм. А мы-то домой покупаем по 400… Бакинский, классный. Который солью приправил, съел — и ты понимаешь, что это помидор! А этот — пластик».

Даже «пластиковый» помидор можно сделать вкусным: Константин Ивлев поделился секретом поваров - image 1
Даже «пластиковый» помидор можно сделать вкусным: Константин Ивлев поделился секретом поваров - image 1

Однако Ивлев сразу показал простой способ исправить ситуацию. Нарезанные томаты он слегка присыпал солью и щепоткой сахара, перемешал и оставил на пару минут.

«И пусть этот помидор сейчас здесь полежит, и ты увидишь, какое количество сока отсюда начнет выходить. И вкус будет совершенно другой», — отметил кулинар.

Через несколько минут «пластиковый» овощ стал сочнее, ароматнее и отправился в готовящееся блюдо. Ивлев подчеркнул: неважно, дорогой помидор или дешевый — если знать маленькие хитрости, даже посредственный продукт можно превратить в аппетитный. Актуальная информация, учитывая, что через пару месяцев нам придется готовить новогодние салатики.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
