Даже «пластиковый» помидор можно сделать вкусным: Константин Ивлев поделился секретом поваров

Салаты и закуски легко испортить одним ингредиентом — безвкусным помидором. Константин Ивлев в шоу «Дерзкая готовка» столкнулся именно с таким «пластиком», когда Ляйсан Утяшева уже нарезала его для блюда.
Шеф-повар не стал скрывать раздражение:
«Вот этот томат называется “бестолковым”. То есть, он невкусный, он без вкуса. Он стоит 180-220 рублей за килограмм. А мы-то домой покупаем по 400… Бакинский, классный. Который солью приправил, съел — и ты понимаешь, что это помидор! А этот — пластик».
Однако Ивлев сразу показал простой способ исправить ситуацию. Нарезанные томаты он слегка присыпал солью и щепоткой сахара, перемешал и оставил на пару минут.
«И пусть этот помидор сейчас здесь полежит, и ты увидишь, какое количество сока отсюда начнет выходить. И вкус будет совершенно другой», — отметил кулинар.
Через несколько минут «пластиковый» овощ стал сочнее, ароматнее и отправился в готовящееся блюдо. Ивлев подчеркнул: неважно, дорогой помидор или дешевый — если знать маленькие хитрости, даже посредственный продукт можно превратить в аппетитный. Актуальная информация, учитывая, что через пару месяцев нам придется готовить новогодние салатики.