Даже за «безобидный» кирпич: юрист перечислил мусор, за который придётся платить штраф
Даже за «безобидный» кирпич: юрист перечислил мусор, за который придётся платить штраф

Опубликовано: 8 ноября 2025 07:30
Некоторые виды отходов представляют опасность для сотрудников, занятых в сфере вывоза мусора, а также оказывают значительное негативное влияние на природу.

Не весь бытовой мусор разрешено отправлять в контейнеры, расположенные во дворах многоквартирных домов. Нарушение этих правил может привести к наказанию в виде административного штрафа.

Об этом в интервью Life.ru напомнил Матфей Свиридов, представляющий юридическую компанию «Михальчик и партнёры ЮК».

К размещению в обычных контейнерах допускаются только твёрдые коммунальные отходы, которые появляются в повседневной жизни — остатки пищи, обёртки, бумага, небольшие предметы домашнего обихода.

Нельзя выбрасывать мебель, части кирпичей, доски, различные обломки, оставшиеся после ремонта. Кроме того, нельзя выбрасывать опасные виды отходов: приборы, содержащие ртуть, отработанные батарейки, сломанную технику и люминесцентные лампы.

Юрист отметил, что такие категории мусора требуют отдельной процедуры утилизации.

— Если после ремонта остался строительный мусор, лучше обратиться в компанию с лицензией, которая занимается вывозом подобных отходов. Электронные устройства и батарейки необходимо сдавать в специальные пункты приёма, — пояснил Матфей Свиридов.

Также запрещено отправлять в обычные контейнеры любые острые предметы, стеклянные осколки и жидкости, включая краски, растворители или масла.

Эти отходы не только представляют опасность для сотрудников, занимающихся уборкой мусора, но и наносят существенный вред окружающей среде.

За нарушение порядка обращения с мусором предусмотрены следующие штрафы:

  • граждане: 5 тысяч рублей;
  • должностные лица: 30 тысяч рублей;
  • организации: 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нельзя выбрасывать в баки для ТКО листья и ветки.

Автор:
Юлия Аликова
