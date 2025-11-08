Даже за «безобидный» кирпич: юрист перечислил мусор, за который придётся платить штраф

Не весь бытовой мусор разрешено отправлять в контейнеры, расположенные во дворах многоквартирных домов. Нарушение этих правил может привести к наказанию в виде административного штрафа.
Об этом в интервью Life.ru напомнил Матфей Свиридов, представляющий юридическую компанию «Михальчик и партнёры ЮК».
К размещению в обычных контейнерах допускаются только твёрдые коммунальные отходы, которые появляются в повседневной жизни — остатки пищи, обёртки, бумага, небольшие предметы домашнего обихода.
Нельзя выбрасывать мебель, части кирпичей, доски, различные обломки, оставшиеся после ремонта. Кроме того, нельзя выбрасывать опасные виды отходов: приборы, содержащие ртуть, отработанные батарейки, сломанную технику и люминесцентные лампы.
Юрист отметил, что такие категории мусора требуют отдельной процедуры утилизации.
— Если после ремонта остался строительный мусор, лучше обратиться в компанию с лицензией, которая занимается вывозом подобных отходов. Электронные устройства и батарейки необходимо сдавать в специальные пункты приёма, — пояснил Матфей Свиридов.
Также запрещено отправлять в обычные контейнеры любые острые предметы, стеклянные осколки и жидкости, включая краски, растворители или масла.
Эти отходы не только представляют опасность для сотрудников, занимающихся уборкой мусора, но и наносят существенный вред окружающей среде.
За нарушение порядка обращения с мусором предусмотрены следующие штрафы:
- граждане: 5 тысяч рублей;
- должностные лица: 30 тысяч рублей;
- организации: 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что нельзя выбрасывать в баки для ТКО листья и ветки.