«Делайте что хотите»: как зарубежные студии перекраивали и переозвучивали советскую анимацию

Мультики СССР давно стали культурным феноменом не только у нас, но и за рубежом. Не удивительно, что некоторые из них были пересняты или переосмыслены в других странах, порой с элементами заимствования и даже плагиата.

Это косвенный, но весомый показатель уважения и признания, ведь, как говорится, «копируют лишь тех, кого ценят».

«Чебурашка» — любимец многих стран и житель аниме

Цикл про Чебурашку и Крокодила Гену, созданный Романом Качановым в 1969–1983 годах, полюбился всему миру.

Как пишет "Лента", в начале нулевых Япония выкупила права на образ ушастого героя.

Как вспоминают японские источники:

«Чебурашка был принят как свой, аниме-стиль придавал герою новую жизнь».

В итоге появился ремейк, сиквел и даже сериал в 3D — все это в аниме-формате.

Американские «сказочники» и вызов авторским правам

Сделка с США стала действительно любопытной — огромное количество мультфильмов СССР, по разным данным от 500 до более 1000, оказались в распоряжении американской фирмы, созданной актером Олегом Видовым и его супругой.

По словам кинокритиков, «правообладатели дали зеленый свет на любые изменения — сиквелы, дубляжи, удаление авторских титров».

Олег Видов объяснял:

«Хотелось знакомить западную публику с советским наследием, немного адаптируя истории под их вкус».

Однако последствия оказались сложными — западный зритель часто воспринимал эти версии как собственные и переставал связывать их с Россией.

Судебные разбирательства и возвращение прав

Госфильмофонд России обнаружил, что советские мультфильмы фактически «перекочевали» в зарубежный прокат в измененном виде — и обратился в суд.

В 2007 году права на архив вернулись в Россию — благодаря выкупу одним из российских бизнесменов.

С тех пор мультфильмы вновь доступны детской аудитории — например, на канале «Бибигон».

Не переснимали, но почитают — «Ну, погоди!» в Европе

Культовая серия «Ну, погоди!» (1969, продолжение — 2012 г.) не подвергалась пересъемкам, но получила международное признание необычным образом.

В Польше героев увековечили в виде коллекционных монет, а создателю мультфильма вручили «Орден улыбки». В Германии появилась рок-группа Nu Pagadi, а в Болгарии и Эстонии открыли тематические кафе.

По словам одного из поклонников в Германии, «минитрилогия «Заяц и волк» стала частью нашей культуры, а название на русском — символ аутентичности».

От Мюнхгаузена до Чебурашки — «приглаженная» реальность

Легендарный советский Мюнхгаузен возмущался «обычной редакторской правкой» своих мемуаров:

«Это не моя жизнь — все приглажено и кастрировано».

С мультиками ситуация схожа — в стремлении адаптировать для зарубежного зрителя часто теряется изначальный колорит и авторское видение, что, впрочем, нисколько не умаляет значение советской анимации в мировом культурном пространстве.