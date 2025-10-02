«Делайте что хотите»: как зарубежные студии перекраивали и переозвучивали советскую анимацию

Мультики СССР давно стали культурным феноменом не только у нас, но и за рубежом. Не удивительно, что некоторые из них были пересняты или переосмыслены в других странах, порой с элементами заимствования и даже плагиата.
Это косвенный, но весомый показатель уважения и признания, ведь, как говорится, «копируют лишь тех, кого ценят».
«Чебурашка» — любимец многих стран и житель аниме
Цикл про Чебурашку и Крокодила Гену, созданный Романом Качановым в 1969–1983 годах, полюбился всему миру.
Как пишет "Лента", в начале нулевых Япония выкупила права на образ ушастого героя.
Как вспоминают японские источники:
«Чебурашка был принят как свой, аниме-стиль придавал герою новую жизнь».
В итоге появился ремейк, сиквел и даже сериал в 3D — все это в аниме-формате.
Американские «сказочники» и вызов авторским правам
Сделка с США стала действительно любопытной — огромное количество мультфильмов СССР, по разным данным от 500 до более 1000, оказались в распоряжении американской фирмы, созданной актером Олегом Видовым и его супругой.
По словам кинокритиков, «правообладатели дали зеленый свет на любые изменения — сиквелы, дубляжи, удаление авторских титров».
Олег Видов объяснял:
«Хотелось знакомить западную публику с советским наследием, немного адаптируя истории под их вкус».
Однако последствия оказались сложными — западный зритель часто воспринимал эти версии как собственные и переставал связывать их с Россией.
Судебные разбирательства и возвращение прав
Госфильмофонд России обнаружил, что советские мультфильмы фактически «перекочевали» в зарубежный прокат в измененном виде — и обратился в суд.
В 2007 году права на архив вернулись в Россию — благодаря выкупу одним из российских бизнесменов.
С тех пор мультфильмы вновь доступны детской аудитории — например, на канале «Бибигон».
Не переснимали, но почитают — «Ну, погоди!» в Европе
Культовая серия «Ну, погоди!» (1969, продолжение — 2012 г.) не подвергалась пересъемкам, но получила международное признание необычным образом.
В Польше героев увековечили в виде коллекционных монет, а создателю мультфильма вручили «Орден улыбки». В Германии появилась рок-группа Nu Pagadi, а в Болгарии и Эстонии открыли тематические кафе.
По словам одного из поклонников в Германии, «минитрилогия «Заяц и волк» стала частью нашей культуры, а название на русском — символ аутентичности».
От Мюнхгаузена до Чебурашки — «приглаженная» реальность
Легендарный советский Мюнхгаузен возмущался «обычной редакторской правкой» своих мемуаров:
«Это не моя жизнь — все приглажено и кастрировано».
С мультиками ситуация схожа — в стремлении адаптировать для зарубежного зрителя часто теряется изначальный колорит и авторское видение, что, впрочем, нисколько не умаляет значение советской анимации в мировом культурном пространстве.