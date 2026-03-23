День метеоролога в Петербурге: пионеры погоды и экологии принимают поздравления

23 марта отмечается День гидрометеорологической службы и Всемирный метеорологический день. Губернатор Александр Беглов обратился с поздравлениями к тем, кто трудится в этой ключевой области.
Санкт-Петербург заложил основы метеорологии в России. В 1834 году по указу императора Николая I при Горном институте в городе открылась первая отечественная магнитно-метеорологическая обсерватория, где зародились систематические наблюдения за погодой и магнитным полем планеты.
Эти традиции развивает Российский государственный гидрометеорологический университет — ведущий вуз, готовящий кадры для всей страны.
Данные, которые ежедневно дают специалисты Департамента и Управления Росгидромета по Северо-Западному району, критически важны для отраслей, коммунальных служб и транспорта.
Они помогают принимать решения — от запуска отопления и изменения маршрутов до предотвращения природных ЧС, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Город лидирует в экологии, выполняя задачу президента по уменьшению выбросов загрязнений к 2030 году.
Проекты снизили экологическую нагрузку: все городские котельные переведены на чистое топливо, около 3000 автобусов ездят на газе.