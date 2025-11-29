Деньги до курантов: кому из россиян заплатят декабрьскую зарплату раньше срока

В некоторых организациях выплату заработной платы сотрудникам переносят на более ранний срок, если обычная дата приходится на период новогодних праздников. Председатель комитета Государственной думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил:
«Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным, с праздничным днем, то выплата производится заранее. Январь — традиционно специфический месяц из-за продолжительных выходных, нерабочих праздничных дней, поэтому если заработная плата должна была быть выплачена в праздничный период, то тогда работодатель должен всё это сделать досрочно, то есть до окончания декабря 2025 года» — говорит он.
Во многих случаях руководители предприятий стремятся выдать зарплату коллективу до наступления Нового года, даже если дата расчёта не попадает непосредственно на праздничные или выходные дни. Такая практика стала привычной из-за особенностей графика работы в начале января. Это позволяет избежать задержек и неудобств, связанных с праздничными каникулами.