Детский сад мечты на Пулковском: 250 мест, соляная пещера и мини-ферма для малышей
Детский сад мечты на Пулковском: 250 мест, соляная пещера и мини-ферма для малышей

Опубликовано: 17 апреля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online
Одной из особенностей проекта является соляная пещера.

В Московском районе Петербурга на Пулковском шоссе возводят детский сад на 250 малышей. Об этом заявили в пресс-службе городской администрации.

Детсад строят в жилом комплексе «Парадный ансамбль» для детей от года до семи лет. Трёхэтажное здание вместит 12 групп, включая четыре ясельные.

Кроме игровых и спальных комнат, здесь обустроят бассейн, кабинеты для кружков, развивающих и логопедических занятий, а также залы для спорта и музыки.

Особенность проекта — соляная пещера, эффект от которой приравнивают к отдыху на море, подчёркивают в мэрии.

На участке появится огород с теплицей, где дети смогут научиться основам садоводства.

Юлия Аликова
