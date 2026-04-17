Детский сад мечты на Пулковском: 250 мест, соляная пещера и мини-ферма для малышей

В Московском районе Петербурга на Пулковском шоссе возводят детский сад на 250 малышей. Об этом заявили в пресс-службе городской администрации.
Детсад строят в жилом комплексе «Парадный ансамбль» для детей от года до семи лет. Трёхэтажное здание вместит 12 групп, включая четыре ясельные.
Кроме игровых и спальных комнат, здесь обустроят бассейн, кабинеты для кружков, развивающих и логопедических занятий, а также залы для спорта и музыки.
Особенность проекта — соляная пещера, эффект от которой приравнивают к отдыху на море, подчёркивают в мэрии.
На участке появится огород с теплицей, где дети смогут научиться основам садоводства.