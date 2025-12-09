Длиннее Невского и Дворцового: в чем особенности новых мостов Петербурга

Санкт-Петербург по праву носит титул города мостов — в его границах насчитывается свыше четырех с половиной сотен переправ.

Ежегодно 4 декабря отмечается профессиональный праздник мостостроителей, приуроченный к дате открытия Благовещенского моста в 1850 году — первой стационарной разводной конструкции через Неву.

В новейшей истории города появились еще одни знаковые сооружения — Кристальный и Прозрачный мосты, которые обеспечивают доступ к Лахта Центру.

Поэтичные названия вместо утилитарных индексов

Первоначально эти переправы, перекинутые через Лахтинскую гавань, выполнявшие роль связующего звена между небоскребом и городской сетью, были обозначены скучно — Северная и Южная эстакады.

Однако всего два года назад Топонимическая комиссия города внесла поэтическую ноту в их наименования.

Северная эстакада официально стала Кристальным мостом, служащим прямым съездом с Приморского шоссе к высотному зданию.

Южная переправа получила имя Прозрачный мост, который направляет потоки к Приморскому проспекту и улице Савушкина. Важной особенностью Прозрачного моста является наличие широкой пешеходной зоны и велодорожки.

Выбор названий был глубоко осмыслен, несмотря на то что сами конструкции являются детищем металлургии и железобетона, а не стекла или хрусталя.

Согласно официальному постановлению Правительства Санкт-Петербурга, «в названиях отражены особенности архитектуры здания Лахта Центра».

Кроме того, имена перекликаются с существующей рядом топографией: в этом районе расположены Высотная, Водная и Воздушная улицы.

Сравнение масштабов: геометрия переправ

Новые сооружения, обеспечивающие удобное сообщение с Лахта Центром, демонстрируют впечатляющие габариты.

Кристальный мост — настоящий колосс: его сталежелезобетонное пролетное строение, расположенное на девяти опорах, достигает протяженности в 980 метров. Это превышает длину знаменитого моста Александра Невского (908 метров).

Прозрачный мост — более компактное сооружение: его общая длина составляет 440 метров, и он держится на четырех опорах.

Обе переправы имеют пропускную способность по две полосы движения в каждом направлении. Для контекста, Литейный мост имеет длину 394 метра, а Дворцовый мост — всего 268 метров.

Инженерный подвиг: преодоление стихий

Серьезные вызовы для строителей были обусловлены критической близостью к морскому побережью и нахождением рядом с самым высоким сооружением в Европе.

Подрядчик — компания «АБЗ-Дорстрой» — начал работу с укрепления территории, создав насыпь и усиливая грунты на площади в 12 тысяч кв. м. — это объем, превышающий площадь стандартного футбольного поля более чем в полтора раза.

Для гарантирования надежности фундамента рядом с небоскребом использовались новейшие методы.

Применялись буронабивные сваи длиной до 25 метров, созданные по технологии DDS (drilling displacement system), позволяющей уплотнять грунт без его извлечения.

Для дополнительной стабилизации формировались грунтоцементные колонны (длиной от 4 до 25 м) с использованием технологии Jet Grouting. Этот метод предполагает “нагнетание цементной смеси насосом высокого давления, свыше 250 атмосфер”.

Отмечается, что эта технология признана “более щадящей в непосредственной близости от башни и ее инженерных систем”.

Только свайное основание под земляное полотно, ведущее к мостам, потребовало установки почти 2000 свай. Этот впечатляющий массив выглядит особенно значимым на фоне того, что под всем комплексом Лахта Центра задействовано около 3500 свай.