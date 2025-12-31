ДЛТ: почему универмаг стал барометром социальных перемен в Петербурге

Дом ленинградской торговли (ДЛТ) — это не просто торговая точка на Большой Конюшенной, но и живой архив, хранящий память о трёх кардинально разных эпохах России.

Его история начинается задолго до революционных потрясений, в период расцвета имперского Петербурга.

Царский старт и архитектурный авангард

Дата рождения ДЛТ — 7 декабря 1909 года. Тогда на углу Большой Конюшенной улицы и Волынского переулка открылся Торговый дом Гвардейского экономического общества.

Это был элегантный магазин, созданный для нужд императорских гвардейцев. Архитектура по проекту немца Эрнста Францевича Вирриха поражала современников.

Здание было выполнено из железобетона — передового материала, и располагало огромным торговым залом: атриумом площадью около 400 кв. м, “перекрытым тройным прозрачным стеклянным куполом — это было очень смело для своего времени”.

Эпоха перемен: от “Первого” до “Торгсина”

После 1917 года здание быстро перешло в новую собственность и сменило имя. В 1918 году оно стало «Первым государственным универсальным магазином».

За ним последовало “довольно неуклюжее название!” — «Дом ленинградской кооперации ЛСПО» в 1927 году. Но истинным символом социального расслоения 1930-х годов стал отдел “Торгсина”.

Эти валютные магазины были доступны лишь избранным — иностранцам и советской элите, позволяя им приобретать товары, недоступные остальному населению.

Лишь в 1935 году закрепилось знакомое всем имя — “Дом ленинградской торговли” (ДЛТ). На протяжении всего советского периода ДЛТ оставался в числе трёх самых престижных универмагов города, конкурируя с «Гостиным двором» и «Пассажем».

Голос детства: ДЛТ в памяти ленинградцев

Несмотря на элитарный статус, многие петербуржцы вспоминают ДЛТ через призму детства. Отзывы современников рисуют картину, где престиж переплетается с народной любовью.

Одна из жительниц вспоминает:

“А я воспринимала старый ДЛТ как детский магазин, потому что там действительно было очень много товаров для детей…”.

Этот акцент на детских товарах был устойчивым.

“ДЛТ - всегда был в первую очередь детским магазином, но товары для взрослых продавали тоже. Первый этаж — детские игрушки, канцтовары для школьников”.

Особенно яркие воспоминания связаны с новогодним убранством.

“Ярчайшее впечатление детства это витрины ДЛТ. Причём круглый год, но особенно на Новый Год — это 60-е годы. Народ толпился у витрин и завороженно любовался сказкой, дети замирали надолго”.

Даже школьная форма покупалась здесь:

“Для меня ДЛТ — как пароль из детства. В 1970-х годах в конце лета мы с мамой и бабушкой обязательно шли в этот магазин покупать нам с братом школьную форму”.

Разочарование от новой роскоши

Нынешнее состояние универмага вызывает у старожилов смешанные чувства. Трансформация в люксовый бутик изменила его социальную роль.

“Очень жаль, что ДЛТ сегодня это магазин для очень состоятельных людей, магазин-музей, куда можно зайти, посмотреть и уйти, испытывая чувство разочарования от того, как поистине народный, всеми любимый универмаг превратился в магазин только для узкого круга покупателей”.

Фотография 1991 года, запечатлевшая фасад в момент перемен, становится ностальгическим напоминанием о времени, когда ДЛТ был доступен всем, кто хотел найти в его залах сокровища.

