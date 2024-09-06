Для миллионов звезда «Белорусского вокзала», а для других любимая бабуля: как выглядела Нина Ургант незадолго до смерти

Иван Ургант не забывает свою родственницу, которая умерла три года назад.

Иван Ургант поделился трогательными воспоминаниями о своей бабушке Нине Ургант, которая играла важную роль в его жизни. Нина Николаевна фактически вырастила внука, и ее смерть в 2021 году стала для него настоящей утратой.

В день ее 95-летия телеведущий нашел архивное фото, на котором его бабушка и дочь Нина стоят рядом. Ургант заметил поразительное сходство: «Маленькая Нина стала махать большой, а большая Нина — смеяться в ответ. Улыбки у них совершенно одинаковые», — написал он.

Последние годы жизни Нина Ургант провела в Петербурге, где о ней заботились сын Андрей и внук Иван. В теплые дни актриса любила выезжать за город в поселок Грузино, который был окружен загородными домами известных артистов, таких как Михаил Боярский и Людмила Сенчина.

Иван Ургант всегда поддерживал бабушку, звонил ей несколько раз в неделю, несмотря на свою занятость. Поклонники продолжают помнить Нину Ургант по ее ролям, особенно в фильме «Белорусский вокзал».