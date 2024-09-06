Никакой привычной серости и унылости: погода продолжит радовать петербуржцев

Метеорологи, похоже, и сами удивлены своим прогнозам.

В Петербурге продолжается удивительно теплый период для начала сентября. Как сообщили синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии», 6 сентября город ожидает ясная погода без дождей, с легким южным ветерком.

Температура воздуха прогреется до 24–26 градусов, что для этого времени года значительно выше привычных показателей.

Северо-западная периферия антициклона будет держать регион под своим влиянием, сохраняя малооблачную и сухую погоду. Несмотря на небольшое снижение температуры по сравнению с предыдущими днями, аномальная жара все еще выходит за рамки привычных климатических норм.

Давление в атмосфере останется на уровне 772 мм рт. ст., что выше среднего показателя.