«Для разовых или туристических поездок»: почему проезд в Петербурге стоит дороже, чем в Москве

Почему высокие цены не для всех одинаковы?

Сравнение стоимости проезда в общественном транспорте между двумя крупнейшими мегаполисами России — Петербургом и Москвой — неизменно вызывает бурные дискуссии. Часто петербургский тариф кажется необоснованно высоким.

Однако, как отмечает депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилев, подобные рейтинги требуют критического осмысления.

“Рейтинги всегда вызывают интерес, но их необходимо воспринимать с большой осторожностью”.

Номинальная цена против реальных трат

Основная проблема при сравнении, по мнению экспертов, заключается в использовании некорректных исходных данных. В общедоступных рейтингах часто фигурирует номинальная цена разового билета, которая не отражает реального положения дел для большинства пассажиров.

“Во-первых, в расчёте используется номинальная цена разовой поездки без учёта льгот, транспортных карт и абонементов”, — объяснил Цивилев порталу «Городовой».

Если взять за основу петербургскую транспортную карту “Подорожник”, картина меняется кардинально. Разовая поездка по ней обходится значительно дешевле, чем номинальная стоимость.

“Например, в Петербурге разовая поездка по карте “Подорожник” стоит 60 рублей, а не 80–86 рублей”.

Более того, при регулярном использовании, особенно с месячными проездными или при наличии социальных льгот, средняя стоимость одной поездки может опуститься до 25–35 рублей.

Таким образом, озвученная цифра в 82 рубля — это, по сути, “технический максимум для разовых или туристических поездок”, а не то, что платит среднестатистический пассажир.

Объективная экономика: что скрыто от глаз

Для получения “объективной оценки” необходимо учитывать куда более сложные экономические факторы. Тарифная политика включает в себя “тарифы по картам, уровень субсидирования, структуру льгот, загрузку транспорта и доходы населения”.

Эти аспекты формируют реальную экономическую модель транспортной системы, которая сильно отличается от простого сравнения ценников.

Битва бюджетов: масштаб субсидирования

Ключевым фактором, влияющим на конечную стоимость проезда для пассажира, является уровень бюджетной поддержки.

“Москва обладает беспрецедентным по объему бюджетом, который позволяет субсидировать перевозки на уровне, недоступном для других городов”.

Фактически, пассажир в столице оплачивает лишь “небольшую часть реальной стоимости поездки”, тогда как “основное бремя несет мегаполис”.

Петербургский бюджет, несмотря на свою значительность, “не может позволить себе столь же высокий уровень софинансирования”.

Это различие в финансовой мощи и определяет ценовую политику — не столько нежелание экономить, сколько объективные экономические возможности двух разных по масштабу финансовых систем.