Городовой / Общество / Виза больше не нужна: что нужно знать россиянам о новом безвизовом режиме с Китаем
Виза больше не нужна: что нужно знать россиянам о новом безвизовом режиме с Китаем

Опубликовано: 2 сентября 2025 20:13
Китай без виз
globallookpress/Roman Naumov

МИД КНР анонсировал изменения для российских граждан.

С 15 сентября 2025 года граждане России смогут посещать Китай без оформления визы.

Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта", — сообщил Го Цзякунь.

Цели поездок

По словам представителя МИД, россияне смогут посетить Китай по безвизовому режиму с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей, а также для обмена визитами. Срок пребывания — до 30 дней.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
