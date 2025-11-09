Пляж стер её след: петербурженку, исчезнувшую в Турции, так и не нашли

В Турции уже больше недели продолжаются поиски жительницы Петербурга, связь с которой оборвалась во время отдыха.

В Анталье уже свыше недели не могут найти жительницу Санкт-Петербурга, которая при загадочных обстоятельствах исчезла на пляже. К розыску привлекли и сотрудников аппарата президента Турции, что было подтверждено официально. Местные правоохранители продолжают обследовать прибрежную зону с помощью собак, а также организуют регулярные обходы на лодках, но судьба женщины до сих пор остаётся неизвестной.

Известно, что 41-летняя туристка приехала на отдых в Турцию вместе со своим несовершеннолетним сыном. Вечером 31 октября она находилась на пляже в компании мужчины, личность которого пока не разглашается. Позднее этот человек вернулся в гостиницу один и сообщил о пропаже своей спутницы.

Полиция столкнулась с трудностями при отслеживании передвижений женщины, поскольку обзор с камеры городской системы видеонаблюдения был перекрыт спасательной вышкой. На данный момент мальчик вернулся в Санкт-Петербург, где находится под присмотром бабушки. Поиски в Турции продолжаются, однако до сих пор не привели к результатам.