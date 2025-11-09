Городовой / Город / Пляж стер её след: петербурженку, исчезнувшую в Турции, так и не нашли
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Диетолог предупредила о скрытых рисках моти, бабл-ти и других азиатских фастфудов, набирающих популярность в России Общество
К Петербургу — впритирку: на «Сортавале» перекроют полосу Город
К бою курантов — плюс к чеку: икра и красная рыба могут прибавить 5–7% в цене Город
Не только борщевик: специалист перечислил цветы, которые оставляют ожоги даже без солнца Общество
Русский концептуализм осиротел: умер выдающийся художник Эрик Булатов Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Пляж стер её след: петербурженку, исчезнувшую в Турции, так и не нашли

Опубликовано: 9 ноября 2025 15:36
Пляж стер её след: петербурженку, исчезнувшую в Турции, так и не нашли
Пляж стер её след: петербурженку, исчезнувшую в Турции, так и не нашли
Городовой ру

В Турции уже больше недели продолжаются поиски жительницы Петербурга, связь с которой оборвалась во время отдыха.

В Анталье уже свыше недели не могут найти жительницу Санкт-Петербурга, которая при загадочных обстоятельствах исчезла на пляже. К розыску привлекли и сотрудников аппарата президента Турции, что было подтверждено официально. Местные правоохранители продолжают обследовать прибрежную зону с помощью собак, а также организуют регулярные обходы на лодках, но судьба женщины до сих пор остаётся неизвестной.

Известно, что 41-летняя туристка приехала на отдых в Турцию вместе со своим несовершеннолетним сыном. Вечером 31 октября она находилась на пляже в компании мужчины, личность которого пока не разглашается. Позднее этот человек вернулся в гостиницу один и сообщил о пропаже своей спутницы.

Полиция столкнулась с трудностями при отслеживании передвижений женщины, поскольку обзор с камеры городской системы видеонаблюдения был перекрыт спасательной вышкой. На данный момент мальчик вернулся в Санкт-Петербург, где находится под присмотром бабушки. Поиски в Турции продолжаются, однако до сих пор не привели к результатам.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью