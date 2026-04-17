До первых овощей – милое дело: после 20 апреля сажаю бураго: в мае – салат, в августе – букет

Опубликовано: 17 апреля 2026 02:18
 Проверено редакцией
До первых овощей – милое дело: после 20 апреля сажаю бураго: в мае – салат, в августе – букет
До первых овощей – милое дело: после 20 апреля сажаю бураго: в мае – салат, в августе – букет
Как вырастить огуречную траву

Бораго — он же огуречник, огуречная трава и бурачник лекарственный выращивают нечасто. Народное название бурачник получил за вкус и запах точь-в-точь как у молодого огурчика. К настоящему огурцу растение не имеет прямого отношения. И внешне совсем не похож.

Бурачник - не овощ, а травянистое растение высотой около полуметра, а иногда и выше. С крупными листьями, покрытыми светлыми жёсткими волосками. В июне-августе растение цветет, выбрасывая граммофончики красивых голубых или сиреневых цветков. Они радуют глаз и на клумбе, и в букете.

Садоводы ценят его за раннее созревание. Когда настоящие огурцы ещё только завязываются, молодая листва бораго уже готова украсить салат, окрошку или холодный суп.

Как вырастить огуречник

Огуречник максимально неприхотлив. Вырастить его из семян проще простого.

Прекрасно себя чувствует буквально в любом месте — и на солнце, и в тени. Но под солнцем вырастает пышнее. Почву огуречник не выбирает, мирится с любой, хотя предпочитает плодородные и рыхлые земли. Он даже сам улучшает грунт, на котором растёт.

Посадить огуречную траву можно в середине апреля. Даже если ударят небольшие заморозки, она их переживет. У бурачника короткий срок вегетации, успеет вырасти, даже если посадить его летом на опустевшие после озимых культур грядки.

Семена заделывают в на глубину 2–3 см, оставляя между ними по 10 см. Всходы появляются через 7–10 дней и внешне очень похожи на огуречные. Употреблять в пищу их можно через 3-4 недели после всходов.

Поливать бораго достаточно только в засуху. Но в жаркую и засушливую погоду он быстро уходит в цвет, а листья грубеют.

Чтобы продлить урожайную пору, прищипывайте верхушки — так растение замедлит цветение. При желании можно пропалывать от сорняков и прорыхлить почву, но и без этого он неплохо растет. Молодой огуречник можно подкормить любым удобрением для зелени.

Выращивать огуречную траву можно и дома на подоконнике. Любители микрозелени растят ее круглый год.

