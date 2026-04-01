Добавляю это в кляр — и обычная рыба становится шедевром: готовлю теперь только так

Благодаря необычному кляру, корочка получается невероятно воздушной и хрустящей, а сама рыба остаётся сочной и мягкой. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Татьяна Волга".
Ингредиенты
рыбное филе — 400-500 г, мука — 200 г, яйцо — 1 шт., квас или хмельной напиток — 330 мл, соль — по вкусу, перец — по вкусу
Приготовление
Сначала я нарезаю рыбу небольшими кусочками, солю и перчу. В миске смешиваю большую часть муки с солью, добавляю яйцо и перемешиваю. Постепенно вливаю квас или хмельной напиток и довожу кляр до однородной консистенции.
Каждый кусочек рыбы сначала обваливаю в муке, затем окунаю в кляр.
Обжариваю на разогретой сковороде с маслом по 3-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Подаю сразу — пока кляр хрустит.
Примерное время приготовления: 20 минут
