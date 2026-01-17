Долги не заберут за минуту: в Петербурге реформируют нотариальное взыскание

В Санкт-Петербурге предложено внести изменения в процедуру взыскания долгов по кредитам с помощью нотариусов. С такой инициативой выступил депутат городского законодательного собрания Андрей Рябоконь, который направил соответствующий проект закона в местный парламент. Ключевая цель документа — усилить защиту интересов заемщиков при работе с кредитными организациями.

По информации Центробанка, за период с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года просроченная задолженность по кредитам в стране увеличилась на 29%, что соответствует росту с 1,2 триллиона до 1,6 триллиона рублей. В Санкт-Петербурге данный показатель вырос еще значительнее — на 31%, с 46,9 миллиарда рублей до 61,6 миллиарда рублей. Эти данные подчеркивают масштаб проблемы и необходимость пересмотра действующих механизмов взыскания долгов.

Рябоконь пояснил, что предлагаемые изменения в федеральное законодательство помогут избежать ситуации, когда заемщикам навязывают условия об использовании исполнительной надписи нотариуса при выдаче кредита. Депутат отметил, что сегодня банки зачастую включают подобное требование в особые условия кредитного договора, а отказаться от этого положения клиенты не могут. Как признал парламентарий, «исключение его из условий часто является ‘неразрешимым ребусом’».

В настоящее время закон предусматривает сокращенный срок подачи жалобы — 10 дней, а рассматривать подобные дела можно исключительно по месту оформления исполнительной надписи нотариусом. По словам Андрея Рябоконь, такие условия «существенно затрудняют потребителям-заемщикам эффективно отстаивать свои права».

