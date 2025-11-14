Городовой / Город / Дорога без асфальта: между Петербургом и Калининградом заработала новая морская линия
Дорога без асфальта: между Петербургом и Калининградом заработала новая морская линия

Опубликовано: 14 ноября 2025 12:30
Контейнеровоз Crystal Vladivostok впервые начал курсировать по маршруту 12 ноября.

C-Shipping из Санкт-Петербурга начала осуществлять морские каботажные перевозки между городом на Неве и Калининградом.

С 12 ноября на линии работает единственный контейнеровоз «Crystal Vladivostok», сообщает «Ъ Северо-Запад». Алексей Гагаринов, один из совладельцев C-Shipping, рассказал, что рассмотрение вопроса о включении в рейсы второго судна возможно, но лишь в отдалённом будущем.

Компания обдумывает создание и постройку подходящих коммерческих судов для перевозок между этими портами, учитывая специфику водного пути.

Ранее сообщалось, о создании маршрута по Ладожскому озеру для Ленинградской области и Карелии.

Юлия Аликова
