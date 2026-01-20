Дорога длиной в века: кусок Павловского шоссе внезапно обрёл статус исторической реликвии

Павловское шоссе, проложенное между Парковой улицей и Октябрьской железной дорогой, теперь официально внесено в список региональных памятников.
Об этом сообщила пресс-служба КГИОП. Дорога существовала с 1720-х годов, соединяя земли неподалёку от Царского Села с охотничьими владениями императорской семьи.
К концу XVIII века эта важная магистраль заметно преобразилась: в 1770-х увеличилось значение трассы, а в 1820-х завершили первый этап благоустройства, высадив аллеи по обеим сторонам между Парковой и Артиллерийской улицами.
Далее, в 1840-е, озеленение продолжили вплоть до Саперной улицы. Особый вид территории сформировался после появления первой российской железной дороги.
В конце XIX — начале XX столетия вдоль Павловского шоссе выросли дачные постройки из дерева и камня. Их архитектурный облик выдержан в традициях историзма и раннего модерна, заметны готические детали и другие стилистические черты.
Живописные ряды деревьев и разнообразие построек придали этой местности неповторимый облик.
