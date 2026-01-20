Городовой / Город / Ледяная ловушка: петербурженке чудом удалось избежать гибели под рухнувшей с крыши глыбой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подсмотрел у турок, теперь делаю так: они сыпали песок прямо в краску для ступеней — и вот почему моя лестница теперь бархатистая, а не скользкая Полезное
Почему Петербург — культурная столица России? Вопросы о Петербурге
Боремся с хамоватыми соседями: что по закону можно хранить в колясочной - за остальное пишем жалобы Полезное
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря: ученые вспомнили катастрофу 2024 года Город
Какие недорогие гостиницы есть в центре Питера? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Рецепты Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Ледяная ловушка: петербурженке чудом удалось избежать гибели под рухнувшей с крыши глыбой

Опубликовано: 20 января 2026 14:04
 Проверено редакцией
Ледяная ловушка: петербурженке чудом удалось избежать гибели под рухнувшей с крыши глыбой
Ледяная ловушка: петербурженке чудом удалось избежать гибели под рухнувшей с крыши глыбой
Global Look Press / Alexander Legky

В Санкт-Петербурге крупный кусок льда упал с крыши многоквартирного дома и едва не причинил серьёзных повреждений проходившей женщине, сообщает 78.ru.

Случай произошёл возле четвёртого подъезда дома на проспекте Художников, 9/2. Происшествие зафиксировали камеры внешнего наблюдения.

На опубликованной записи видно, как снежная масса рухнула буквально в нескольких сантиметрах от пешехода. По словам очевидцев, пострадавшая получила удар по плечу, но серьёзных последствий, судя по видеозаписи, удалось избежать.

Какую-либо информацию о том, обращалась ли женщина за медицинской помощью, пока не сообщали.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью