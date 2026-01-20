Ледяная ловушка: петербурженке чудом удалось избежать гибели под рухнувшей с крыши глыбой

В Санкт-Петербурге крупный кусок льда упал с крыши многоквартирного дома и едва не причинил серьёзных повреждений проходившей женщине, сообщает 78.ru.

Случай произошёл возле четвёртого подъезда дома на проспекте Художников, 9/2. Происшествие зафиксировали камеры внешнего наблюдения.

На опубликованной записи видно, как снежная масса рухнула буквально в нескольких сантиметрах от пешехода. По словам очевидцев, пострадавшая получила удар по плечу, но серьёзных последствий, судя по видеозаписи, удалось избежать.

Какую-либо информацию о том, обращалась ли женщина за медицинской помощью, пока не сообщали.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».