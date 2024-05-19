«Дорожная пыль» и вред здоровью: 6 самых глупых заблуждений о растворимом кофе

Не все любят пить натуральный молотый кофе. У многих дома стоит банка с растворимым. Удивительно, но вокруг этого напитка за десятилетия появились столько ужасных фактов, что порой за голову можно схватиться, срочно выбрасывая продукт в урну. Не спешите этого делать. Многие знания взяты «с неба» и ничего общего с правдой не имеют.
Дорожная пыль
Некоторые утверждают, что в растворимом кофе сами зерна совершенно отсутствуют. Якобы это уже отходы, которые нормальные люди пить не будут. Там не ни кофеина, ни вкуса, а запах существует благодаря добавленным ароматизаторам. Это ложь. Многочисленные исследования Роскачества и Росконтроля уверяют, что добросовестные производители используют качественное сырье, и оно тоже бодрит не меньше стакана новомодного латте на миндальном молоке.
Плохие зерна
Допустим, кофейные зерна в составе есть, но они точно плохие и испорченные. Именно так считают многие кофеманы. Это неправда. Сырье там точно такое же, только прошедшее несколько стадий обработки.
Вред здоровью
Некоторые люди трубят в Сети, что растворимый кофе опасен для здоровья. Будто он раздражает слизистую желудка, закупоривает сосуды и повышает давление. Не переживайте. Вред и польза у натурального и растворимого напитка одинакова. Молотый даже сильнее воздействует на организм, так как содержание кофеина там больше в разы.
Привыкание
Гурманы говорят, что к кофе можно привыкнуть и уже никогда не суметь бросить пить этот напиток. Ученые же доказали, что если зависимость и есть, то она очень небольшая. Отказаться от кофе можно достаточно просто. Никаких ломок в теле у вас точно не будет. Единственное, так это то, что первое время может болеть голова. Это пройдет уже через пару дней без любимого лакомства.
Повышает холестерин
Бытует мнение, якобы растворимый кофе повышает холестерин. Наверное, не нужно доказывать, что это все миф. У кофе есть много полезных свойств. Например, некоторые ученые уверяют, что чашка напитка увеличивает продолжительность жизни на несколько лет. Только не пейте в день более трех стаканов, иначе эффект будет противоположный.
Когда пить
Всезнайки уверяют, что натуральный кофе нужно пить утром, чтобы взбодриться, а вот растворимый перед сном, чтобы расслабиться. Все это в корне неверно. И там, и там есть кофеин и теобромин, которые действуют возбуждающе на нервные клетки. Конечно, бывают исключения из правил, но это скорее лишь единичные случаи. Не отказывайте себе в удовольствии, но делайте это с умом.
Источник фото: Legion-Media