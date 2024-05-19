«Дорожная пыль» и вред здоровью: 6 самых глупых заблуждений о растворимом кофе

Не все любят пить натуральный молотый кофе. У многих дома стоит банка с растворимым. Удивительно, но вокруг этого напитка за десятилетия появились столько ужасных фактов, что порой за голову можно схватиться, срочно выбрасывая продукт в урну. Не спешите этого делать. Многие знания взяты «с неба» и ничего общего с правдой не имеют.

Дорожная пыль

Некоторые утверждают, что в растворимом кофе сами зерна совершенно отсутствуют. Якобы это уже отходы, которые нормальные люди пить не будут. Там не ни кофеина, ни вкуса, а запах существует благодаря добавленным ароматизаторам. Это ложь. Многочисленные исследования Роскачества и Росконтроля уверяют, что добросовестные производители используют качественное сырье, и оно тоже бодрит не меньше стакана новомодного латте на миндальном молоке.

Плохие зерна

Допустим, кофейные зерна в составе есть, но они точно плохие и испорченные. Именно так считают многие кофеманы. Это неправда. Сырье там точно такое же, только прошедшее несколько стадий обработки.

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Вред здоровью

Некоторые люди трубят в Сети, что растворимый кофе опасен для здоровья. Будто он раздражает слизистую желудка, закупоривает сосуды и повышает давление. Не переживайте. Вред и польза у натурального и растворимого напитка одинакова. Молотый даже сильнее воздействует на организм, так как содержание кофеина там больше в разы.

Привыкание

Гурманы говорят, что к кофе можно привыкнуть и уже никогда не суметь бросить пить этот напиток. Ученые же доказали, что если зависимость и есть, то она очень небольшая. Отказаться от кофе можно достаточно просто. Никаких ломок в теле у вас точно не будет. Единственное, так это то, что первое время может болеть голова. Это пройдет уже через пару дней без любимого лакомства.

Источник фото: Legion-Media

Повышает холестерин

Бытует мнение, якобы растворимый кофе повышает холестерин. Наверное, не нужно доказывать, что это все миф. У кофе есть много полезных свойств. Например, некоторые ученые уверяют, что чашка напитка увеличивает продолжительность жизни на несколько лет. Только не пейте в день более трех стаканов, иначе эффект будет противоположный.

Когда пить

Всезнайки уверяют, что натуральный кофе нужно пить утром, чтобы взбодриться, а вот растворимый перед сном, чтобы расслабиться. Все это в корне неверно. И там, и там есть кофеин и теобромин, которые действуют возбуждающе на нервные клетки. Конечно, бывают исключения из правил, но это скорее лишь единичные случаи. Не отказывайте себе в удовольствии, но делайте это с умом.

Источник фото: Legion-Media