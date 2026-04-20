Достоевский как магнит: турки открывают Петербург заново

Петербург набирает популярность среди туристов из Турции, но его возможности в этом направлении еще не полностью реализованы.
Как сообщает «Деловой Петербург», в первом квартале 2026 года количество прибывших в Пулково из Турции удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а за весь прошлый год рост составил 65%.
Аэропорт Пулково провел форум для 30 ведущих турецких туроператоров, чтобы обсудить способы увеличения турпоток.
Директор по авиационной коммерции компании-оператора аэропорта Асият Халваши отметила, что из Петербурга в Стамбул Turkish Airlines летает четыре раза в день, а также есть рейсы в Анталью и другие города.
Турецких гостей манят Петергоф, Царское Село и Эрмитаж. Особый интерес вызывает петербургская культура в стиле Достоевского.
По словам Аполлинарии Аврутиной из Турции по связям с общественностью города, романы ежегодно печатаются в Турции крупными тиражами.
Многие туристы — от обычных посетителей до чиновников — приезжают специально по следам героев «Преступления и наказания».
Участники форума выделили два главных шага для дальнейшего роста: организацию фам-туров для турецких агентств и введение безвизового въезда.