Городовой / Город / Достоевский как магнит: турки открывают Петербург заново
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Достоевский как магнит: турки открывают Петербург заново

Опубликовано: 20 апреля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Число прилетевших из Турции в Пулково выросло на 100%.

Петербург набирает популярность среди туристов из Турции, но его возможности в этом направлении еще не полностью реализованы.

Как сообщает «Деловой Петербург», в первом квартале 2026 года количество прибывших в Пулково из Турции удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а за весь прошлый год рост составил 65%.

Аэропорт Пулково провел форум для 30 ведущих турецких туроператоров, чтобы обсудить способы увеличения турпоток.

Директор по авиационной коммерции компании-оператора аэропорта Асият Халваши отметила, что из Петербурга в Стамбул Turkish Airlines летает четыре раза в день, а также есть рейсы в Анталью и другие города.

Турецких гостей манят Петергоф, Царское Село и Эрмитаж. Особый интерес вызывает петербургская культура в стиле Достоевского.

По словам Аполлинарии Аврутиной из Турции по связям с общественностью города, романы ежегодно печатаются в Турции крупными тиражами.

Многие туристы — от обычных посетителей до чиновников — приезжают специально по следам героев «Преступления и наказания».

Участники форума выделили два главных шага для дальнейшего роста: организацию фам-туров для турецких агентств и введение безвизового въезда.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью