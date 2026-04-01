Древнейший город — античный Пантикапей: древности, пляж, горы — все включено "по-русски"
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Древнейший город — античный Пантикапей: древности, пляж, горы — все включено "по-русски"

Опубликовано: 1 апреля 2026 11:51
 Проверено редакцией
Legion-Media
Российский город, основанный в VII век до н. э., пользуется популярностью у туристов

Очень часто туристы разрываются от желания посетить сразу несколько мест. Хочется и на пляже поваляться, и подышать горным воздухом, и посетить что-то старинное, древнее, загадочное... Если и для вас актуальна эта проблема, то расскажем об одном уникальном городе, в котором включены все любимые направления путешественников.

Речь идет о древнейшем городе Керчь, который расположен в восточной части Крыма. Город основан еще в конце VII века до н. э. греческими колонистами из Милета. Сейчас на месте древнего города Пантикапея стоит современный город, но на горе Митридат до сих пор можно увидеть руины древних строений. Это особенное место для туристов, откуда открывается живописный вид на Керченский пролив и Крымский мост.

Неподалеку находится и самый старый действующий храм России и Восточной Европы — церковь Иоанна Предтечи. Существует легенда, что храм был построен по благословению святого Андрея Первозванного. Также ценителям древностей будет интересно увидеть старые городища: Нимфей, где в свое время были найдены амфоры, светильники, терракотовые статуэтки, посвященные Деметре, и Тиритака — там находится «Дом рыбака», где был найден клад из 227 монет.

Что касается пляжа, то их тут несколько. Для местных жителей и гостей города работают:

  • городской пляж;
  • пляж «Московский»;
  • пляж «Аршинцево»;
  • пляж «Героевское»;
  • пляж «Черепашка».

В общем, как видите, и пляж, и горы, и древности, и экскурсии, и простой расслабленный отдых в окружении природы вам обеспечены - вот что значит "все включено" по-русски.

Отзывы

"Шикарный песочный пляж, питание на пляже организовано масштабно. Понравилось!"

"Очень много достопримечательностей, уютный и милый город".

"Ездили всей семьей. От экскурсий в восторге даже 6-летний сын. Вода чистая, пляжи комфортные, оборудованы современными конструкциями. Приедем еще".

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью