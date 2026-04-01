Древнейший город — античный Пантикапей: древности, пляж, горы — все включено "по-русски"

Российский город, основанный в VII век до н. э., пользуется популярностью у туристов

Очень часто туристы разрываются от желания посетить сразу несколько мест. Хочется и на пляже поваляться, и подышать горным воздухом, и посетить что-то старинное, древнее, загадочное... Если и для вас актуальна эта проблема, то расскажем об одном уникальном городе, в котором включены все любимые направления путешественников.

Речь идет о древнейшем городе Керчь, который расположен в восточной части Крыма. Город основан еще в конце VII века до н. э. греческими колонистами из Милета. Сейчас на месте древнего города Пантикапея стоит современный город, но на горе Митридат до сих пор можно увидеть руины древних строений. Это особенное место для туристов, откуда открывается живописный вид на Керченский пролив и Крымский мост.

Неподалеку находится и самый старый действующий храм России и Восточной Европы — церковь Иоанна Предтечи. Существует легенда, что храм был построен по благословению святого Андрея Первозванного. Также ценителям древностей будет интересно увидеть старые городища: Нимфей, где в свое время были найдены амфоры, светильники, терракотовые статуэтки, посвященные Деметре, и Тиритака — там находится «Дом рыбака», где был найден клад из 227 монет.

Что касается пляжа, то их тут несколько. Для местных жителей и гостей города работают:

городской пляж;

пляж «Московский»;

пляж «Аршинцево»;

пляж «Героевское»;

пляж «Черепашка».

В общем, как видите, и пляж, и горы, и древности, и экскурсии, и простой расслабленный отдых в окружении природы вам обеспечены - вот что значит "все включено" по-русски.

Отзывы

"Шикарный песочный пляж, питание на пляже организовано масштабно. Понравилось!" "Очень много достопримечательностей, уютный и милый город". "Ездили всей семьей. От экскурсий в восторге даже 6-летний сын. Вода чистая, пляжи комфортные, оборудованы современными конструкциями. Приедем еще".

