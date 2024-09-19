Два мотоциклиста в реанимации: в Петербурге произошли страшные аварии с участием байкеров

На пересечении Ново-Александровской улицы и проспекта Обуховской обороны в Петербурге произошла серьезная авария, которая привела к тяжким последствиям для байкера. Вечером, 18 сентября, водитель Renault, поворачивая налево, не заметил мотоциклиста. Столкновение оказалось настолько сильным, что байкер оказался в критическом состоянии и был срочно госпитализирован.

Ситуация вызвала бурю эмоций у очевидцев: почему такие ошибки за рулем продолжают происходить, ставя жизни людей под угрозу? Подробности этой трагедии пока выясняются, но одно ясно — подобные случаи заставляют задуматься о безопасности на дорогах.

К сожалению, это далеко не единственный случай страшной аварии с участием мотоциклистов. В тот же день, на дороге Ивангород-Кингисепп, мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с автомобилем Skoda. Происшествие произошло около 18:50, когда мотоциклист направлялся на работу. Водитель Skoda, по всей видимости, отделался лишь легким испугом, а вот мотоциклисту потребовалась срочная помощь медиков, сообщает «Дорожный контроль».