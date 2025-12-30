Двенадцать дней новогодней радости: Онищенко считает, что для россиян это мучение

Бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отметил, что длительные январские каникулы могут принести немало неудобств жителям страны. По его мнению, многие встретят эти дни с ощущением настоящего испытания, сообщает «Абзац».
Свои опасения академик РАН высказал по поводу привычки избыточно питаться в этот период.
Он подчеркнул:
«И мучения эти будут проходить на фоне патологического переедания очень калорийной пищи, приправленной майонезом.
Во второй половине затяжного безделья будет попадаться заранее приготовленная продукция с истекшим сроком реализации, приготовленная самими хозяйками»,
– заявил Онищенко.
Также он порекомендовал россиянам, чтобы провести праздники с пользой для здоровья. Он советует чаще бывать на свежем воздухе, заниматься зимними видами спорта, посещать театры и музеи, а также участвовать в городских мероприятиях на улице.
По словам специалиста, это поможет избежать негативных последствий длительного отдыха.
Ранее в различных СМИ напоминали, что специалисты по физической культуре рекомендуют поддерживать здоровый образ жизни даже в праздничные дни. Фитнес-тренеры советуют ежедневно уделять время физическим упражнениям.
Активность позволит сохранить хорошую форму на протяжении всей новогодней недели.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».