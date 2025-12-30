Городовой / Город / Двенадцать дней новогодней радости: Онищенко считает, что для россиян это мучение
Двенадцать дней новогодней радости: Онищенко считает, что для россиян это мучение

Опубликовано: 30 декабря 2025 19:45
 Проверено редакцией
Global Look Press / Pavel Kashaev

Академик Российской академии наук выразил мнение, что продолжительные выходные могут представлять собой серьёзную нагрузку для россиян.

Бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отметил, что длительные январские каникулы могут принести немало неудобств жителям страны. По его мнению, многие встретят эти дни с ощущением настоящего испытания, сообщает «Абзац».

Свои опасения академик РАН высказал по поводу привычки избыточно питаться в этот период.

Он подчеркнул:

«И мучения эти будут проходить на фоне патологического переедания очень калорийной пищи, приправленной майонезом.
Во второй половине затяжного безделья будет попадаться заранее приготовленная продукция с истекшим сроком реализации, приготовленная самими хозяйками»,

– заявил Онищенко.

Также он порекомендовал россиянам, чтобы провести праздники с пользой для здоровья. Он советует чаще бывать на свежем воздухе, заниматься зимними видами спорта, посещать театры и музеи, а также участвовать в городских мероприятиях на улице.

По словам специалиста, это поможет избежать негативных последствий длительного отдыха.

Ранее в различных СМИ напоминали, что специалисты по физической культуре рекомендуют поддерживать здоровый образ жизни даже в праздничные дни. Фитнес-тренеры советуют ежедневно уделять время физическим упражнениям.

Активность позволит сохранить хорошую форму на протяжении всей новогодней недели.

Юлия Аликова
