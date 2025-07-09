Дворцы на виду, но в тени: почему Строгановский и Белосельских-Белозерских петербуржцы советуют посетить

Местные жители не любят гулять по Невскому проспекту из-за толп туристов, но эти места рекомендуют к посещению.

Советы местных жителей того города, куда вы отправляетесь в путешествие — настоящая ценность.

Если вы приехали в Петербург, то обязательно пойдете на шумный и многолюдный Невский проспект. Но и там можно найти уединенные места, где нет большого количества туристов.

На Невском проспекте стоят два дворца: Строгановский и Белосельских-Белозерских. Они буквально на виду у всех, но почему-то всегда как будто «стоят в стороне» от привычных туристических маршрутов.

Почему так? Разбираемся с помощью с помощью местных жителей.

Дворец Строгановский: красота и забвение

Строгановский дворец — один из самых красивых архитектурных памятников Петербурга, построенный по проекту знаменитого архитектора Растрелли.

Он расположен рядом с Казанским собором, но, несмотря на это, внутри почти пусто — туристов здесь очень мало.

Почему так? Дело в том, что в советское время дворец не был музеем. В нем размещались различные учреждения, жилые квартиры, и попасть внутрь было практически невозможно.

Только в 1991 году началась реставрация, которая длилась до 2003 года. За это время дворец вернул себе былую красоту — сохранился внешний облик, интерьеры, лепнина, камины и многое другое.

Но привычка использовать дворец не как музей, а как административное здание, оставила отпечаток — туристы просто не привыкли сюда ходить, отмечает петербурженка.

Интересно, что последний владелец дворца, граф Сергей Строганов, после революции уехал за границу, а дворец передал наркому просвещения.

Сегодня купить билет в Строгановский дворец можно, но поток туристов все равно небольшой.

Дворец Белосельских-Белозерских: роскошь и музыка

Дворец Белосельских-Белозерских — это яркий розовый особняк на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки.

Это настоящий шедевр в стиле русского необарокко с колоннами, атлантами и кариатидами — скульптуры создал известный мастер Давид Йенсен.

Этот дворец был центром светской жизни: здесь устраивали балы, концерты, выступали знаменитые музыканты, такие как Антон Рубинштейн и Ференц Лист.

В 1884 году дворец перешел во владение великого князя Сергея Александровича, брата Александра III, и долгое время назывался «Сергиевским».

После революции дворец национализировали, а коллекцию картин перевезли в Эрмитаж. В советское время здесь размещался райком КПСС, а во время блокады здание пострадало от бомбежек, но после войны его тщательно отреставрировали.

Сегодня во дворце Белосельских-Белозерских проходят концерты, спектакли и другие культурные мероприятия. Экскурсии доступны, но не каждый день — обычно по расписанию, что тоже снижает посещаемость туристов.

Тем не менее залы дворца сохранили подлинную отделку XIX века — лепнину, камины, зеркала, мебель.

Почему эти дворцы «стоят в стороне»?

Причин несколько:

Долгое время дворцы не были музеями, а служили административными и жилыми зданиями. Это привело к тому, что туристы просто не привыкли их посещать.

Ограниченный доступ и редкие экскурсии. Особенно это касается дворца Белосельских-Белозерских, где экскурсии проходят только несколько раз в неделю.

Маленькая популяризация в туристических маршрутах. Обычно туристы идут в Эрмитаж, Зимний дворец, Казанский собор и другие более известные места, а эти дворцы остаются в тени.

Исторические обстоятельства. В советское время многие дворцы были переоборудованы под нужды государства, что не способствовало сохранению их как туристических объектов.

Оба дворца находятся в пешей доступности от станций метро «Гостиный двор», «Невский проспект» и «Маяковская».