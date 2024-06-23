Не только в карты играть, да книгу читать: чем еще можно заняться в поезде, если ехать несколько дней

Если вам предстоит долгая дорога в поезде на день, два, а то и три, не спешите брать с собой всю библиотеку из дома или покупать игральные карты. Есть и другие занятия, которые придутся по душе всем поколениям. Предлагаем несколько вариантов развлечений на любой вкус.

Занятия для одиночек

Листать ленту в социальных сетях не всегда возможно. Чаще всего между городами отсутствует интернет, поэтому телефон — это точно не выход из положения и не помощник от скуки. Возьмите с собой книгу, которую давно хотели прочесть, но до нее не доходили руки. Это может быть даже серьезный роман, от которого вы все время сбегали.

«Чтение не обязательно должно быть легким: если вы готовы бросить себе вызов, выберите какое-нибудь сложное произведение, до которого в обычной обстановке не доходят руки. В дороге вас не будут отвлекать другие дела, и вы сможете полностью погрузиться в текст», — говорят путешественники.

Не только в карты играть, да книгу читать: чем еще можно заняться в поезде, если ехать несколько дней - image 1

Можно разгадывать кроссворды или сканворды. Такое понравится людям постарше и может сплотить всю семью. Сложность может быть разной. Вы не только время убьете, но и умнее станете. Не забывайте о хобби.

«Я люблю вышивать, поэтому всегда с собой беру любимую вышивку и нитки. Все складываю в чехлы, чтобы не растерять, и сижу в тишине, наслаждаясь любимым делом», — пишет Светлана из Тюмени.

Для компанейских пассажиров

Хорошим развлечением в поезде станут карточные игры — как на основе классической колоды, так и современные, например «Уно» или «Манчкин». Они достаточно простые, правила легкие, играть в такие могут даже ваши соседи по купе. Пригласите их к себе, чтобы было веселее.

Не только в карты играть, да книгу читать: чем еще можно заняться в поезде, если ехать несколько дней - image 2

Очень много игр в слова. Можно называть города на последнюю букву, коверкать названия фильмов, меняя их на антонимы, в Сети огромное количество тестов на логику.

«Мы с семьей любим фантазировать на разные темы. Кто-то придумывает тему, а остальные подхватывают. Часто сравнивает друг друга с животными, предметами, цветом, объясняя почему. Это помогает еще и узнать друг друга лучше, и посмеяться», — делится опытом Тамара из Светлогорска.

Не забывайте разминаться, если вы едете в поезде более суток. Тело затекает и ему нужна хотя бы небольшая зарядка. Поприседайте, попрыгайте, сделайте небольшую гимнастику и не упускайте возможности погулять по перону во время долгих остановок. Там, кстати, часто бывают полки буккроссинга с бесплатными книгами для туристов. Вы можете взять понравившуюся в дорогу и узнать что-то новое.

Ранее мы рассказывали, стоит ли покупать VIP-тур по Абхазии.

Источник фото: Legion-Media