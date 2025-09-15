Эконом-класс или комфорт: блогер на «своей шкуре» проверила, в чем разница при перелете Владивосток-Москва

Новости по теме

Мост Четырех Львов: менее известный, но не менее красивый — история создания и его каменные стражи

Перейти

Теперь без каши комком и какао из корыта: делимся меню горячего питания в школах с сентября 2025-го

Перейти

Грязь на номерах, бескаркасные кресла и лес: как не попасть в ловушку штрафов этой осенью

Перейти

Секрет апгрейда: почему стюардессы не любят джинсы и кроссовки у пассажиров

Перейти

Выгодные «ягодки»: за какие товары можно получить кэшбэк на маркетплейсе

Перейти