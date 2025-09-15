Эконом-класс или комфорт: блогер на «своей шкуре» проверила, в чем разница при перелете Владивосток-Москва

8,5 часов в небе — испытание даже для опытных путешественников. Автор с Дзена делится опытом перелёта Владивосток — Москва в комфорт-классе и объясняет, стоит ли он переплаты.
Что такое комфорт-класс
Это промежуточный вариант между экономом и бизнесом, доступный на рейсах «Аэрофлота». Главное отличие — пространство. Кресла шире, расстояние между рядами больше, есть подножка, удобная спинка, широкий подлокотник. Можно нормально вытянуть ноги и даже поспать.
Еда здесь заметно отличается: полноценное меню, закуски, горячее блюдо, булочки и десерт. Подавали, например, ризотто с грибами, винегрет с горбушей, кускус с бараниной.
Всё вкусное, хоть и без «металлического шика» бизнес-класса — приборы пластиковые.
Дополнительно — дорожный набор с подушкой, маской, берушами, тёплыми тапочками и даже помадой. В туалетах наборы почти как в мини-SPA: термальная вода, крем для рук, зубные принадлежности.
Сколько стоит
Апгрейд обошёлся в 12 000 рублей. Фактически столько же стоит сам билет Владивосток — Москва в одну сторону, но автор воспользовалась кэшбэком и получила апгрейд «бесплатно».
Есть нюанс: повышение класса подтверждается только при регистрации. Место можно потерять, если опоздать с онлайн-чеком.
Итог
Разница между экономом и комфортом ощущается сразу. Никакой «селёдки в банке», полноценный сон, удобные кресла, тишина и возможность выйти из самолёта бодрым человеком, а не «варёной курицей». После такого возвращаться в эконом уже сложно.