Эконом-класс или комфорт: блогер на «своей шкуре» проверила, в чем разница при перелете Владивосток-Москва
Эконом-класс или комфорт: блогер на «своей шкуре» проверила, в чем разница при перелете Владивосток-Москва

Опубликовано: 15 сентября 2025 10:02
самолет
Фото: Городовой.ру

Делимся и с вами, экономим время и деньги.

8,5 часов в небе — испытание даже для опытных путешественников. Автор с Дзена делится опытом перелёта Владивосток — Москва в комфорт-классе и объясняет, стоит ли он переплаты.

Что такое комфорт-класс

Это промежуточный вариант между экономом и бизнесом, доступный на рейсах «Аэрофлота». Главное отличие — пространство. Кресла шире, расстояние между рядами больше, есть подножка, удобная спинка, широкий подлокотник. Можно нормально вытянуть ноги и даже поспать.

Еда здесь заметно отличается: полноценное меню, закуски, горячее блюдо, булочки и десерт. Подавали, например, ризотто с грибами, винегрет с горбушей, кускус с бараниной.

Всё вкусное, хоть и без «металлического шика» бизнес-класса — приборы пластиковые.

Дополнительно — дорожный набор с подушкой, маской, берушами, тёплыми тапочками и даже помадой. В туалетах наборы почти как в мини-SPA: термальная вода, крем для рук, зубные принадлежности.

Сколько стоит

Апгрейд обошёлся в 12 000 рублей. Фактически столько же стоит сам билет Владивосток — Москва в одну сторону, но автор воспользовалась кэшбэком и получила апгрейд «бесплатно».

Есть нюанс: повышение класса подтверждается только при регистрации. Место можно потерять, если опоздать с онлайн-чеком.

Итог

Разница между экономом и комфортом ощущается сразу. Никакой «селёдки в банке», полноценный сон, удобные кресла, тишина и возможность выйти из самолёта бодрым человеком, а не «варёной курицей». После такого возвращаться в эконом уже сложно.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
