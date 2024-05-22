Экономия налицо: как сделать эффективное средство для мытья посуды своими руками

Одной такой банки вам хватит минимум на три месяца.

Расходов у современных хозяек хватает сполна. Бытовая химия стоит достаточно дорого, а если семья большая, то на одном только средстве для мытья посуды можно разориться. Чтобы сэкономить эту статью расходов, сделайте гель своими руками из подручных материалов. Это и дешево, и не менее эффективно.

В Сети нашлись несколько рецептов по приготовлению «чудо-жидкости». Все они работают на отлично, уверяют домашние клинеры. Прекрасно отмывается жир, грязь, нагар. Все сияет чистотой и блестит, будто кухонную утварь вы только что принесли из магазина.

Можно для начала попробовать использовать ингредиенты по отдельности. Например, кто-то моет тарелки и чашки горчичным порошком, содой или тертым хозяйственным мылом. Результат тоже достаточно хороший, все отмывается, но вот расход не очень удобный. Лучше все-таки смастерить настоящий и работающий гель.

Источник фото: Legion-Media

Возьмите 100 граммов горчичного порошка, 200 граммов соды, 100 граммов тертого хозяйственного мыла, 10 граммов глицерина, один литр теплой воды и несколько капель любого эфирного масла. Запах выбирайте на свое усмотрение.

Сначала мыло нужно вместе с водой поставить на небольшой огонь, но до кипения не доводить. Стружка должна полностью раствориться. Затем добавить остальные составляющие, перемешать и разлить по бутылкам. Хватит такого средства вам примерно на год, обещают на Дзен-канале «Творилка».

Его плюс в 100%-ной натуральности и безопасности. Вы точно будете уверены, что внутри нет никакой едкой химии, которая остается на тарелках при недостаточном полоскании. Кроме того там есть и глицерин, который увлажнит руки и защитит их от пересыхания.

Источник фото: Legion-Media

Есть еще один способ сделать хороший гель для посуды. Возьмите также литр воды, 50 граммов тертого хозяйственного мыла, по три столовые ложки горчицы и соды и четыре столовые ложки нашатырного спирта. В стакане кипятка растворите мыло, добавьте остальные ингредиенты, а затем влейте оставшуюся воду. Остудите и перелейте в банку с дозатором. Не пугайтесь, если привычной пены при мытье вы не увидите. Отмывает такой гель не хуже покупного.

В отдаленных деревнях в Азии и Африки хозяйки до сих пор моют посуду песком. Он является прекрасным абразивом и хорошо убирает все, что осталось на мисках. Таким способом, кстати, и сейчас наводят чистоту в России некоторые хитрые и экономные дачницы. Это значительно уменьшает расходы. Тут главное — хорошо все прополоскать, чтобы никакие микроорганизмы не попали в еду.

Заменить можно не только покупное магазинное средство, но и губку. Такую кухонную мочалку может заменить скомканная фольга. Там не будут размножаться бактерии, да и благодаря достаточно жесткой текстуре, все загрязнения как ветром сдует.

Источник фото: Legion-Media