Стоит ли ехать и смотреть на пирамиды в Египте: реальные отзывы туристов

Практически все туристы уверяют, что человек не был в Египте, если не посмотрел на Великие пирамиды и Сфинкса. Экскурсия эта действительно одна из самых популярных и люди не жалеют ни денег, ни времени, чтобы сделать фото на фоне местной достопримечательности.

В 2024 году цена на групповой тур составляет от 50 долларов на человека. Входит туда небольшая экскурсия по Каиру с заходом в музей. Там можно узнать историю страны, тайны, мифы и легенды. После самая интересная часть, а именно пирамиды, которые являются одними из Семи чудес света. После сотни фотокарточек на фоне каменных изваяний туристов ждет Музей папируса и Фабрика ароматов и масел, где производят духи по старинным технологиям.

Что понравилось

На первый взгляд программа более чем насыщена и многие остаются довольны. Путешественники из России часто оставляют реальные отзывы в Сети, чтобы другие смогли сопоставить цену и качество предоставляемой услуги.

Десятки восторженных откликов действительно заполоняют интернет. Еще бы. Увидеть столь величественные пирамиды действительно стоит хоть раз в жизни.

«Экскурсия, безусловно, нам понравилась. Мы увидели величайшие архитектурные творения давно минувшей эпохи, ощутили особую энергетику "места силы", прикоснулись к тайнам строительства древних сооружений, побывали в одном из самых интересных музеев мира. Поездка запомнилась нам на всю жизнь», — пишут люди в Сети. «Величие пирамид не понять и не почувствовать пока, не окажешься рядом с ними. Слышать, смотреть передачи и прочее — это совсем не то, что прикоснуться рукой к истории к уцелевшему чуду свету. Ради этого стоит мерзнуть в автобусе и проделать не маленький путь», — уверяют отдыхающие.

Источник фото: legion-media

Что не понравилось

Однако есть и совершенно противоположное мнение на счет этой экскурсии. Лучше 100 раз взвесить все за и против, чтобы потом не жалеть. Мало того, что времени на сам осмотр многим не хватает, так еще и разводят туристов на деньги ой как умело.

«Гид предупредил не связываться с погонщиками верблюдов, так как все они обманывают туристов и неизвестно, что от них ожидать. Но, как часто бывает с оплошными туристами, одна женщина из нашей группы все-таки решила сфотографировать ребенка на фоне пирамид, ну а потом не могла вызволить чадо со спины животного, так как цена услуги значительно увеличилась», — предупредили люди.

Источник фото: legion-media

На приезжих пытаются нажиться не только погонщики верблюдов, но и простые нищие, которые оказываются рядом. Деньги могут потребовать совершенно за пустые действия.

«Вокруг полно нищих, которые пытаются туристов обмануть: впарить сувениры, якобы за 1$, предлагают вас сфотографировать, потом требуют за это деньги. С нами не было всех этих проблем, так как гид нас предупредил об этом и везде ходил с нами вместе с охранником», — уверяют люди.

В любом случае только вам решать, ехать к пирамидам или нет. Если захотите все-таки увидеть это чудо света, то лучше не садитесь на верблюдов и не покупайте магниты у местных торгашей. Лучше сделать это на рынке у проверенного продавца.

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Источник фото: legion-media