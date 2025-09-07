Городовой / Общество / Эксперимент не удался: магазины без кассиров в Петербурге пока не прижились — вот что с ними не так
Эксперимент не удался: магазины без кассиров в Петербурге пока не прижились — вот что с ними не так

Опубликовано: 7 сентября 2025 20:03
Касса самообслуживания
Фото: Городовой.ру

Формат будущего буксует в настоящем: одни закрываются, другие работают с одним продавцом и кнопкой вызова.

Магазины без кассиров звучат как шаг в будущее: зашёл, сам выбрал, сам оплатил, ушёл. Никаких очередей и «у вас нет мелочи».

Но в Петербурге такая модель пока работает не ахти — чаще всего в тестовом режиме и с поддержкой хотя бы одного сотрудника в зале.

Что пробуют в Петербурге

В «ВкусВилле» тестируют магазины, где после 22:00 можно зайти по карте лояльности и рассчитаться на кассе самообслуживания. Правда, одна из таких точек на Блюхера уже прекратила работу. Сейчас осталась лишь одна тестовая — на Львовской.

Сеть «Улыбка радуги» пошла дальше — на Манчестерской улице открыли магазин с двумя кассами-киосками и трансформируемой кассой для наличных.

Постоянно на месте только один сотрудник, но формат оказался настолько удачным, что пять магазинов уже перевели в режим самообслуживания, включая одну точку в Петербурге.

Почему это не взлетает

Эксперты сходятся во мнении: идея хорошая, но не для всех. Во-первых, россияне не привыкли к полному самообслуживанию — большинству удобнее просто зайти и отдать деньги кассиру.

Во-вторых, контроль. Любой магазин всё равно требует логистики, выкладки, безопасности. Один-два сотрудника всё равно нужны — а значит, экономия не столь очевидна.

Кроме того, технология пока не догнала идею. Нужен искусственный интеллект, камеры, умные системы распознавания товара и поведения клиентов.

Пока же чаще сталкиваются с ошибками, кражами и раздражением покупателей: «Зачем мне мучиться с киоском, если рядом нормальный магазин?»

Что дальше

И всё-таки специалисты не хоронят формат окончательно. С распространением ИИ, автоматических манипуляторов и систем логистики — розница может измениться кардинально.

Но до этого времени магазины без кассиров в Петербурге будут оставаться скорее демонстрацией технологической смелости, чем повседневной нормой.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
