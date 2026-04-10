Есть ли в Санкт-Петербурге рынок, аналогичный московскому «Садоводу»?
Есть ли в Санкт-Петербурге рынок, аналогичный московскому «Садоводу»?

Опубликовано: 10 апреля 2026 16:26
 Проверено редакцией
рынок, товары
Global Look Press/ Belkin Alexey
В Санкт-Петербурге нет рынка, полностью аналогичного московскому «Садоводу», но есть местные магазины и рынки, которые предлагают как товары для садоводства, так и другие товары. 

В Санкт-Петербурга нет рынка, который полностью повторял бы масштаб и концепцию московского «Садовода». Однако в городе есть несколько мест, где можно найти товары для садоводства, огородничества и дачного хозяйства, а также универсальные рынки с широким ассортиментом товаров.

Магазины «Садовод» в Санкт-Петербурге

В городе работают магазины с названием «Садовод», которые специализируются на товарах для садоводства.

Например:

На Хасанском рынке (ул. Хасанская, 15, первый этаж, продуктовая зона, секции 239–241) продаются семена, садовый инструмент, элементы декора и другие товары для дачников. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме третьего понедельника месяца (санитарный день).

В ТЦ «Ракита» (ул. Маршала Захарова, 34А, второй этаж) также представлен ассортимент для садоводов. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Хасанский рынок

Хасанский рынок — универсальный рынок в Красногвардейском районе (ул. Хасанская, 15). Он включает в себя как сельскохозяйственную, так и непродовольственную части. В непродовольственной зоне можно найти товары для садоводов и огородников.

Другие рынки Санкт-Петербурга

Если вас интересуют не только товары для садоводства, но и другие категории товаров, можно посетить:

  • Удельный рынок (Фермское шоссе, 41, корп. 1). Известен как блошиный рынок с винтажной одеждой, антиквариатом, виниловыми пластинками и другими вещами.
  • Апраксин двор (Садовая улица, 28–30). Исторический рынок с разнообразными товарами: одежда, аксессуары, посуда, игрушки, сувениры и др.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
