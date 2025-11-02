Городовой / Общество / Эта деталь отличает сладкие апельсины от кислых: обратите внимание на 1 признак
Эта деталь отличает сладкие апельсины от кислых: обратите внимание на 1 признак

Опубликовано: 2 ноября 2025 15:30
Фото: Городовой.ру

Всегда будете питаться сочными и спелыми.

Большинство людей смотрят на цвет, блеск кожуры — и всё равно уносят домой кислые апельсины. А ведь самый точный способ определить вкус спрятан там, куда почти никто не смотрит — на «попке» фрукта.

У апельсина внизу всегда есть либо маленькая точка, либо круглая выемка. И вот что важно:

Маленькая точка, гладкая кожура — апельсин будет кислым.
Круглая выемка — плод сладкий почти гарантированно.

Лайфхак простейший: один взгляд — и вы уже знаете, что окажется в тарелке. Даже ребёнку легко объяснить. А чтобы апельсин точно был спелым, просто подкиньте его в ладони, чем тяжелее, тем сочнее.

Проверено продавцами и покупателями: работает куда лучше, чем цвет, мягкость и любые «народные советы».

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
