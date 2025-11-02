Эта деталь отличает сладкие апельсины от кислых: обратите внимание на 1 признак

Большинство людей смотрят на цвет, блеск кожуры — и всё равно уносят домой кислые апельсины. А ведь самый точный способ определить вкус спрятан там, куда почти никто не смотрит — на «попке» фрукта.
У апельсина внизу всегда есть либо маленькая точка, либо круглая выемка. И вот что важно:
• Маленькая точка, гладкая кожура — апельсин будет кислым.
• Круглая выемка — плод сладкий почти гарантированно.
Лайфхак простейший: один взгляд — и вы уже знаете, что окажется в тарелке. Даже ребёнку легко объяснить. А чтобы апельсин точно был спелым, просто подкиньте его в ладони, чем тяжелее, тем сочнее.
Проверено продавцами и покупателями: работает куда лучше, чем цвет, мягкость и любые «народные советы».