Эта закуска из перцев приятно удивила: яркий вкус с кунжутом и соевым соусом

Эту закуску можно приготовить в качестве гарнира или самостоятельного блюда. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Просто с Марией".
Ингредиенты
болгарский сладкий перец — 350 г (очищенный), лук — 80-100 г, петрушка — небольшой пучок, чеснок — 1 зубчик, соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., лимонный сок или уксус 6% (лучше бальзамический) — 1 ст. л., кунжут — 1 ст. л., соевый соус — 1 ч. л.
Приготовление
Промываю перцы, удаляю семечки и хвостики, нарезаю соломкой и заливаю кипятком на 10 минут. Затем сливаю воду, оставляя перцы в дуршлаге остывать.
Мелко нарезаю петрушку, лук — перьями. Перекладываю овощи к перцам и добавляю чеснок, пропущенный через пресс. Солю, добавляю сахар и уксус.
На сковороде прогреваю растительное масло и обжариваю в нём кунжут до золотистого цвета — именно масло с кунжутом придаёт закуске яркий аромат. Вливаю горячее масло в миску к овощам, добавляю соевый соус и перемешиваю. Даю немного настояться и подаю к столу.
Примерное время приготовления: 15 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить салат с пекинской капустой "Калейдоскоп" за 5 минут.