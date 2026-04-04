Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Эта закуска из перцев приятно удивила: яркий вкус с кунжутом и соевым соусом

Опубликовано: 4 апреля 2026 20:55
 Проверено редакцией
Лёгкая азиатская заправка с кунжутом творит настоящие чудеса.

Эту закуску можно приготовить в качестве гарнира или самостоятельного блюда. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Просто с Марией".

Ингредиенты

болгарский сладкий перец — 350 г (очищенный), лук — 80-100 г, петрушка — небольшой пучок, чеснок — 1 зубчик, соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., лимонный сок или уксус 6% (лучше бальзамический) — 1 ст. л., кунжут — 1 ст. л., соевый соус — 1 ч. л.

Приготовление

Промываю перцы, удаляю семечки и хвостики, нарезаю соломкой и заливаю кипятком на 10 минут. Затем сливаю воду, оставляя перцы в дуршлаге остывать.

Мелко нарезаю петрушку, лук — перьями. Перекладываю овощи к перцам и добавляю чеснок, пропущенный через пресс. Солю, добавляю сахар и уксус.

На сковороде прогреваю растительное масло и обжариваю в нём кунжут до золотистого цвета — именно масло с кунжутом придаёт закуске яркий аромат. Вливаю горячее масло в миску к овощам, добавляю соевый соус и перемешиваю. Даю немного настояться и подаю к столу.

Примерное время приготовления: 15 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить салат с пекинской капустой "Калейдоскоп" за 5 минут.

Автор:
Александр Асташкин
