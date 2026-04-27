Эти 4 темы нельзя обсуждать со взрослыми детьми после 60 лет: навсегда утратите эмоциональную связь

Психолог рассказал, на какие темы не стоит разговаривать со взрослыми детьми

С возрастом дети отдаляются от родителей, заводят свои семьи, звонят и приходят все реже. Матери очень переживают по этому поводу и стараются всеми способами привлечь к себе внимание, а в итоге лишь рушат еще оставшиеся теплые отношения. Не исключено, что все дело в том, что вы говорите с детьми на "неправильные темы". Эксперты дзен-канала "Рассказывает психолог" перечислили темы, на которые не стоит разговаривать со своими детьми, чтобы не утратить с ними эмоциональной связи.



Вот 4 темы, которые являются табу в разговоре с детьми, если вам больше 60 лет.

Личная жизнь взрослого ребенка

Каждый родитель очень переживает за личные отношения ребенка, поэтому задает соответствующие вопросы и дает советы. В итоге подобный разговор взрослое чадо может воспринимать негативно. Так, возможно, он допустил в отношениях ошибку, и теперь придется выслушивать от родительницы упреки, нравоучения, наставления. Психолог рекомендует не вмешиваться в личную жизнь детей, а довериться их выбору, и тогда они доверятся вам.

Деньги

Если в семье никогда не говорят о деньгах, то там всегда спокойно и тихо. Это объясняется тем, что дети одних и тех же родителей могут вырасти совершенно разными. Так, один брат готов всю жизнь помогать родителям, а второй, напротив, тянет с них деньги. В итоге любая встреча превращается в споры по поводу того, кто кому и сколько должен.

Сравнение поколений

Люди любого возраста ценят то время, в котором они живут или в котором прошла их молодость. И если вы считаете свое поколение лучшим, то не стоит все время повторять об этом взрослому ребенку. Фразы "в мое время так не делали" и "было лучше" воспринимаются взрослыми детьми как унижение собственного достоинства. Если у вас есть желание поделиться своим опытом, то расскажите свою историю, но без сравнения.

Воспитание внуков

Вопросы воспитания внуков зачастую являются самой актуальной проблемой в семье. Бабушка, как правило, считает себя более опытной в этом вопросе, но и дочь имеет личные взгляды на воспитание своего отпрыска. Непрошенные наставления и фразы вроде "я лучше знаю" всегда воспринимаются враждебно и на подсознательном уровне рвут эмоциональную связь между дочерью и матерью.

"Возникают споры, разногласия, конфликты. И мама с бабушкой, которые для ребенка должны быть примером семьи, становятся противниками. При этом общение не заканчивается, ведь помощь друг друга нужна", - отмечает эксперт.

Постарайтесь в разговорах со взрослыми детьми не касаться этих тем, и тогда дочь и сын будут с удовольствием приходить к вам в гости и приводить своих детей, а также обязательно посоветуются с вами в случае жизненных проблем, ведь если между родными людьми есть доверие, то и жизнь чада остается для матери открытой, а не "под замком".

Ранее "Городовой" рассказывал, как подготовить ребенка к первой поездке в лагерь: советы психолога — для мам-паникерш и детей.