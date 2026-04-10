Эти 5 растений больше никогда не посажу весной: хлопот не оберешься, а урожая с гулькин нос — трата времени

Блогер перечислила, какие культуры больше никогда не посадит на огороде после неудачного опыта

Если вы только начинающий дачник, то важно заранее подготовиться к тому, что не все посаженные культуры порадуют в конце сезона знатным урожаем. Половина погибнет, а еще часть даст скудные плоды. Чтобы заранее не ошибиться, предлагаем воспользоваться советом блогера Алены, автора дзен-канала "ХОЗЯЮШКА", и не высаживать на участок растения, которые потребуют траты сил, денег и времени, а выхлоп в итоге будет никчемный.

Перечислим культуры, которые блогер больше никогда не собирается высаживать в саду после неудачного опыта.

Сельдерей черешковый

В магазинах стоит дорого, поэтому дачников так и тянет высадить его на своем участке, но хлопот с ним не оберешься. Рассада развивается медленно, растение не переносит пересыхания, а потому нельзя "пропустить" дачу даже на один день. Стебли получаются тонкие и горькие - совсем не такие вкусные, как в магазине.

Дыня

Процесс выращивания дыни на первый взгляд представляется весьма интересным. И как же загораются глаза дачника, когда еще и рассада всходит удачная! И вот в июне завязываются маленькие дыньки, и ты уже мысленно вкушаешь их сладкую сочную мякоть! Но нет. Июль в средней полосе может выдаться очень нестабильным, а потому половина плодов так и висит зелеными шариками в ожидании тепла, которого нет. В августе срываешь пару штук, и у тех внутри бледная сухая мякоть.

"Дыня — культура для Краснодара, для Астрахани, для регионов с гарантированным жарким летом. Если у вас средняя полоса или севернее — каждый сезон будете играть в рулетку. Иногда везёт. Чаще — нет", - предупреждает автор блога.

Спаржа

А это растение для тех, у кого терпения хватит на несколько лет. Как рассказывает блогер, в первый год она посадила спаржу по всем правилам и не трогала - пусть укореняется. На второй год ее тоже не нужно трогать - пусть набирает силу. На третий год спаржу уже можно собрать, но не более 5-7 побегов. И этого "урожая" вам хватит всего на один ужин, и тот без добавки. То есть три года пришлось ждать, чтобы поесть один раз. Стоит ли оно того - решайте сами.

Можно подождать еще два года, чтобы получить более плодовитый урожай, но нужно ли столько времени занимать грядку, куда можно было бы высадить более урожайную культуру и получать с нее отличные результаты ежегодно?

Горький перец

А вот эта культура растет хорошо, активно, не требует особых хлопот и заморочек, но, как показывает практика, особо он никому не нужен. Ну закинете стручок в банку, а остальные 50 штук куда девать? Это не слишком популярный продукт в рационе россиян. Остается лишь раздавать урожай соседям, которые примут его лишь из вежливости.

Пекинская капуста

Еще одно растение, которое и растет быстро, и дает целых два урожая за сезон. Но появляется та же проблема, что с горьким перцем - урожая так много, что его никто не съедает. Пекинская капуста растет быстрее, чем ее едят. Вилки лежат в погребе, вянут, и к ноябрю половина уходит в компост.

"Пекинская капуста хороша в небольших количествах. Три-четыре растения — за глаза. Целая грядка — это уже работа на износ ради результата, который не нужен в таком объёме", - рассуждает автор блога.

Ранее "Городовой" рассказывал, как утеплить в теплице ледяную землю до +20 за выходные: хитрый трюк от дачника со стажем.