Эти продукты к новогоднему столу стоит закупить уже в ноябре: без очередей и заоблачных цен

Готовиться к новогоднему ужину лучше начинать уже в ноябре. Ближе к празднику в магазинах образуются километровые очереди, а цены подскочат до небес. Сыграете на опережение — останетесь в выигрыше.

Нужно брать те позиции, которые могут долго храниться. К ним в первую очередь относятся любые консервы. Икру к бутербродам тоже можно взять заранее. Не лишним будет пополнить запасы мяса и рыбы в морозилке для приготовления горячего, ведь они могут спокойно там лежать неделями.

«Фруктовые напитки — соки, у них длительный срок хранения. Некоторые вида сыра, замороженные фрукты, овощи», — перечислила диетолог Наталья Круглова в интервью порталу News.

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