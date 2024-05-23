Эти пять советских блюд для россиян — норма, а у иностранцев они вызывают ужас

Многие блюда, который сейчас очень популярны в России, появились еще во времена СССР. И если для россиян они кажутся неотъемлемой частью как повседневного, так и праздничного стола, то туристы думают совсем иначе. Вот пять блюд, которые иностранцам кажутся отвратительными.

Сало в шоколаде

Иностранцы в принципе относятся к салу весьма скептически. Они не находят этот жирный субпродукт таким уж вкусным. А вот когда эту закуску пытаются превратить в десерт, это отталкивает вдвойне.

Действительно, в СССР было весьма популярно лакомство, которое представляло собой сало, приправленное чесноком и специями, а сверху покрытое шоколадной глазурью. Советским гражданам этот десерт нравился за удачное сочетание несочетаемых, на первый взгляд, вкусов. Правда, в восторге от него тоже были далеко не все местные жители, поэтому что уж говорить об иностранцах.

Кровяная колбаса

Этот деликатес представляет собой колбасу с добавлением свиной или говяжьей крови, жира и специй. Учитывая, что многие иностранцы вообще не привыкли к колбасе, такой состав с непривычки может отпугнуть туриста, который пробует это блюдо впервые.

Те, кто решаются все же попробовать, остаются недовольны весьма специфичным вкусом. Иностранцы все же предпочитают более традиционные мясные лакомства, например, бекон или ветчину.

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Холодец

Продолжая разговор о мясе, нельзя не упомянуть холодец. Жители зарубежных стран с трудом представляют, как сочетание мясных отходов и желе может оказаться вкусным. Тем более они не понимают, почему это блюдо готовят еще и на праздники.

К слову, то же самое касается и заливной рыбы. У иностранцев желе, как правило, ассоциируется с десертом, так что любые его сочетания с мясом или рыбой вызывают отвращение.

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Вареная сгущенка

В России сгущенка входит в состав многих десертов, а вот за рубежом она не так уж популярна. Бутерброды с ней не едят, отдавая предпочтения шоколадной или арахисовой пасте. Иностранцы считают, что в вареном виде лакомство точно не может быть вкусным, поэтому не особо охотно пробуют этот любимый многими десерт.

Сельдь и закуски из нее

Соленая рыба кажется большинству иностранных туристов очень специфичной: отталкивает и вкус, и вид, и запах. Еще больше недоумения вызывает такое блюдо, как селедка под шубой. Иностранцы просто не понимают, как можно сочетать эту рыбу с обилием овощей и яйцами, а еще залить это все майонезом. Но и более простые закуски, например, сельдь с луком, кажутся им не менее мерзкими, пишет портал Sevastopol Media.

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